Галатасарай за хвилину виграв Суперкубок — скандал у Туреччині

Футболісти "Галатасараю" святкують перемогу. Фото: Reuters

Під час матчу за Суперкубок Туреччини сталася ситуація, яка привернула увагу вболівальників усього світу до цього поєдинку. Футболісти "Фенербахче" практично без опору віддали перемогу "Галатасараю".

Команді Окана Бурука для перемоги вистачило одного гола та кількох хвилин, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Турецький футбольний клуб "Фенербахче" пробився у фінал Суперкубка Туреччини, проте виставив на матч неповний склад із гравців молодіжної команди. На початку поєдинку Мауро Ікарді забив гол і вивів "Галатасарай" уперед, після чого гравці "Фенербахче" залишили поле.

Критика на адресу "Фенербахче"

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек вважає поведінку керівництва "Фенербахче" абсурдною. Він незадоволений тим, що суперник не дозволив насолодитися перемогою вболівальникам "Галатасараю".

"Ніхто не очікував подібного. Це справжнє божевілля, таке не мало статися в дербі. "Фенербахче" завершив цей матч всього за хвилину, хоча місія будь-якої команди полягає в тому, щоб закохати вболівальників у футбол. Це ганебна поведінка", — заявив президент "Галатасарая".

Молодіжна команда "Фенербахче" перед матчем. Фото: Reuters

Поведінка "Фенербахче" стала реакцією клубу на бійку з уболівальниками "Трабзонспора", внаслідок якої турецька футбольна влада так нікого і не покарала. Стамбульський клуб навіть хотів переїхати до чемпіонату іншої країни.

У результаті керівництво "Фенербахче" випустило на фінал Суперкубка Туреччини лише дев'ять осіб, щоб уникнути дискваліфікації та штрафу. Незабаром після початку матчу вони залишили поле.

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