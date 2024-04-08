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Галатасарай за минуту выиграл Суперкубок — скандал в Турции

8 апреля 2024 08:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Галатасарай за минуту выиграл Суперкубок — скандал в Турции
Футболисты "Галатасарая" празднуют победу. Фото: Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время матча за Суперкубок Турции произошла ситуация, которая привлекла внимание болельщиков всего мира к этому поединку. Футболисты "Фенербахче" практически без сопротивления отдали победу "Галатасараю". 

Команде Окана Бурука для победы хватило одного гола и нескольких минут, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" пробился в финал Суперкубка Турции, однако выставил на матч не полный состав из игроков молодежной команды. В начале поединка Мауро Икарди забил гол и вывел "Галатасарай" вперед, после чего игроки "Фенербахче" покинули поле. 

Критика в адрес "Фенербахче" 

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек считает поведение руководства "Фенербахче" абсурдным. Он недоволен тем, что соперник не позволил насладиться победой болельщикам "Галатасарая". 

"Никто не ожидал подобного. Это настоящее безумие, такое не должно было случиться в дерби. "Фенербахче" завершил этот матч всего за минуту, хотя миссия любой команды состоит в том, чтобы влюбить болельщиков в футбол. Это позорное поведение", — заявил президент "Галатасарая". 

Фенербахче
Молодежная команда "Фенербахче" перед матчем. Фото: Reuters

Поведение "Фенербахче" стало реакцией клуба на драку с болельщиками "Трабзонспора", в результате которой турецкие футбольные власти так никого и не наказали. Стамбульский клуб даже хотел переехать в чемпионат другой страны.

В итоге руководство "Фенербахче" выпустило на финал Суперкубка Турции всего девять человек, чтобы избежать дисквалификации и штрафа. Вскоре после начала матча они покинули поле.

Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника. 

Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере. 

За "Рух" против "Шахтера" сыграл самый молодой дебютант в истории клуба. 

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Турция
скандал
спорт
футбол
Фенербахче
Галатасарай

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