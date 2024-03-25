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Фенербахче хочет переехать из Турции в другую страну

25 марта 2024 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фенербахче хочет переехать из Турции в другую страну
Болельщики бросили файер на поле во время матча "Фенербахче". Фото: Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В чемпионате Турции по футболу прогремел серьезный скандал. После одного из матчей местного национального первенства прямо на поле началась драка.

Руководство "Фенербахче" хочет вывести клуб в другую лигу, сообщает Fanatik

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В центральном матче 30 тура чемпионата Турции по футболу "Фенербахче" обыграл на выезде "Трабзонспор" со счетом 3:2. Гости бурно праздновали победу после финального свистка арбитра, и это не понравилось местным болельщикам. 

Фенербахче
Драка во время матча "Трабзонспора" и "Фенербахче". Фото: Reuters

Часть фанов "Трабзонспора" сумела прорваться на поле. Началась масштабная драка, в которой пострадали несколько футболистов "Фенербахче". После этого руководство стамбульского клуба всерьез решило увезти команду из Турции. 

Куда переедет "Фенербахче" 

Стамбульцы являются одним из старейших клубов Турции. "Фенербахче" был основан в 1907 году. Однако руководство "канареек" может сменить город и даже страну. 

Фенербахче
Игрок "Фенербахче" получил травму. Фото: Reuters

В "Фенербахче" заявили, что игроки не чувствуют себя в безопасности в Турции. Следующий сезон стамбульцы могут начать в чемпионате Нидерландов, Бельгии, Франции, Италии или Испании. Уже начаты переговоры с УЕФА. 

После 30 туров "Фенербахче" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Канарейки" отстают от "Галатасарая" на два очка. На третьей строчке идет "Трабзонспор", который не сможет завоевать чемпионский титул в этом сезоне. 

Напомним, Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока. 

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Лидер сборной Исландии не сыграет с Украиной — что известно.

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