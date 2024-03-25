Фенербахче хочет переехать из Турции в другую страну

Болельщики бросили файер на поле во время матча "Фенербахче". Фото: Reuters

В чемпионате Турции по футболу прогремел серьезный скандал. После одного из матчей местного национального первенства прямо на поле началась драка.

Руководство "Фенербахче" хочет вывести клуб в другую лигу, сообщает Fanatik.

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В центральном матче 30 тура чемпионата Турции по футболу "Фенербахче" обыграл на выезде "Трабзонспор" со счетом 3:2. Гости бурно праздновали победу после финального свистка арбитра, и это не понравилось местным болельщикам.

Драка во время матча "Трабзонспора" и "Фенербахче". Фото: Reuters

Часть фанов "Трабзонспора" сумела прорваться на поле. Началась масштабная драка, в которой пострадали несколько футболистов "Фенербахче". После этого руководство стамбульского клуба всерьез решило увезти команду из Турции.

Куда переедет "Фенербахче"

Стамбульцы являются одним из старейших клубов Турции. "Фенербахче" был основан в 1907 году. Однако руководство "канареек" может сменить город и даже страну.

Игрок "Фенербахче" получил травму. Фото: Reuters

В "Фенербахче" заявили, что игроки не чувствуют себя в безопасности в Турции. Следующий сезон стамбульцы могут начать в чемпионате Нидерландов, Бельгии, Франции, Италии или Испании. Уже начаты переговоры с УЕФА.

После 30 туров "Фенербахче" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Канарейки" отстают от "Галатасарая" на два очка. На третьей строчке идет "Трабзонспор", который не сможет завоевать чемпионский титул в этом сезоне.

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