УЕФА пригласит на Евро-2024 почетного главу российского футбола
Несмотря на отстранение всего российского футбола, в УЕФА продолжают сотрудничать с функционерами из этой страны. Например, официальные лица из РФ посещают все официальные мероприятия.
К тому же, они поедут на чемпионат Европы-2024 в Германии, сообщили росСМИ.
Россияне собираются поехать на Евро-2024
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, что через несколько дней получит приглашение на чемпионат Европы-2024 в Германии. Функционер даже не сомневается, что ему поступит такое приглашение.
"Пока письма с приглашением от УЕФА не было, но они обязательно пригласят меня на Евро-2024. Жду их приглашения, уже на днях оно должно прийти", — сказал Колосков.
По словам Колоскова, он еще не знает, поедет ли на турнир, поскольку их-за санкций нет прямых рейсов в Германию. Вероятно, ему предложат бесплатно посетить полуфинал и финал. В приглашениях УЕФА есть возможность менять полуфинал или финал на матч открытия турнира.
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