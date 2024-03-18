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УЕФА пригласит на Евро-2024 почетного главу российского футбола

18 марта 2024 17:13
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Агабекян Карен
редактор
УЕФА пригласит на Евро-2024 почетного главу российского футбола
Глава УЕФА Александер Чеферин. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Несмотря на отстранение всего российского футбола, в УЕФА продолжают сотрудничать с функционерами из этой страны. Например, официальные лица из РФ посещают все официальные мероприятия.

К тому же, они поедут на чемпионат Европы-2024 в Германии, сообщили росСМИ.

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Вячеслав Колосков
Почетный глава РФС Вячеслав Колосков. Фото: росСМИ

Россияне собираются поехать на Евро-2024

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, что через несколько дней получит приглашение на чемпионат Европы-2024 в Германии. Функционер даже не сомневается, что ему поступит такое приглашение.

"Пока письма с приглашением от УЕФА не было, но они обязательно пригласят меня на Евро-2024. Жду их приглашения, уже на днях оно должно прийти", — сказал Колосков.

По словам Колоскова, он еще не знает, поедет ли на турнир, поскольку их-за санкций нет прямых рейсов в Германию. Вероятно, ему предложат бесплатно посетить полуфинал и финал. В приглашениях УЕФА есть возможность менять полуфинал или финал на матч открытия турнира.

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футбол
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Россия

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