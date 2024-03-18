УЄФА запросить на Євро-2024 почесного голову російського футболу

Глава УЄФА Олександр Чеферін. Фото: УЄФА

Попри усунення всього російського футболу, в УЄФА продовжують співпрацювати з функціонерами цієї країни. Наприклад, офіційні особи з РФ відвідують усі офіційні заходи.

До того ж вони поїдуть на чемпіонат Європи-2024 у Німеччині, повідомили росЗМІ.

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Почесний голова РФС В'ячеслав Колосков. Фото: росЗМІ

Росіяни збираються поїхати на Євро-2024

Почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков розповів, що за кілька днів отримає запрошення на чемпіонат Європи-2024 у Німеччині. Функціонер навіть не сумнівається, що йому надійде таке запрошення.

"Поки листа із запрошенням від УЄФА не було, але вони обов'язково запросять мене на Євро-2024. Чекаю на їх запрошення, вже днями він має прийти", — сказав Колосков.

За словами Колоскова, він ще не знає, чи поїде на турнір, оскільки через санкції немає не має прямих рейсів до Німеччини. Ймовірно, йому запропонують безкоштовно відвідати півфінал та фінал. У запрошеннях УЄФА є можливість міняти півфінал чи фінал на матч відкриття турніру.

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