Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Фенербахче хоче переїхати з Туреччини до іншої країни arrow

Фенербахче хоче переїхати з Туреччини до іншої країни

25 березня 2024 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Фенербахче хоче переїхати з Туреччини до іншої країни
Уболівальники кинули фаєр на поле під час матчу "Фенербахче". Фото: Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У чемпіонаті Туреччини з футболу пролунав серйозний скандал. Після одного з матчів місцевої національної першості прямо на полі розпочалася бійка.

Керівництво "Фенербахче" хоче вивести клуб до іншої ліги, повідомляє Fanatik.

Читайте також:

У центральному матчі 30 туру чемпіонату Туреччини з футболу "Фенербахче" обіграв на виїзді "Трабзонспор" з рахунком 3:2. Гості бурхливо святкували перемогу після фінального свистка арбітра, і це не сподобалося місцевим уболівальникам.

Фенербахче
Бійка під час матчу "Трабзонспора" та "Фенербахче". Фото: Reuters

Частина фанів "Трабзонспору" зуміла прорватися на полі. Почалася масштабна бійка, у якій постраждали кілька футболістів "Фенербахче". Після цього керівництво стамбульського клубу всерйоз вирішило забрати команду з Туреччини.

Куди переїде "Фенербахче"

Стамбульці є одним із найстаріших клубів Туреччини. "Фенербахче" було засновано у 1907 році. Однак керівництво "канарок" може змінити місто і навіть країну.

Фенербахче
Гравець "Фенербахче" отримав травму. Фото: Reuters

У "Фенербахче" заявили, що гравці не почуваються в безпеці в Туреччині. Наступний сезон стамбульці можуть розпочати у чемпіонаті Нідерландів, Бельгії, Франції, Італії чи Іспанії. Вже розпочато переговори з УЄФА.

Після 30 турів "Фенербахче" посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. "Канарки" відстають від "Галатасараю" на два очки. На третьому рядку йде "Трабзонспор", який не зможе здобути чемпіонський титул цього сезону.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

"Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

Лідер збірної Ісландії не зіграє з Україною — що відомо.

"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

"Шахтар" може підписати гравця "Металіста" — його сватали в "Манчестер Юнайтед".

скандал
спорт
футбол
Фенербахче
Чемпіонат Туреччини з футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ