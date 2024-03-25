Фенербахче хоче переїхати з Туреччини до іншої країни

Уболівальники кинули фаєр на поле під час матчу "Фенербахче". Фото: Reuters

У чемпіонаті Туреччини з футболу пролунав серйозний скандал. Після одного з матчів місцевої національної першості прямо на полі розпочалася бійка.

Керівництво "Фенербахче" хоче вивести клуб до іншої ліги, повідомляє Fanatik.

Читайте також:

У центральному матчі 30 туру чемпіонату Туреччини з футболу "Фенербахче" обіграв на виїзді "Трабзонспор" з рахунком 3:2. Гості бурхливо святкували перемогу після фінального свистка арбітра, і це не сподобалося місцевим уболівальникам.

Бійка під час матчу "Трабзонспора" та "Фенербахче". Фото: Reuters

Частина фанів "Трабзонспору" зуміла прорватися на полі. Почалася масштабна бійка, у якій постраждали кілька футболістів "Фенербахче". Після цього керівництво стамбульського клубу всерйоз вирішило забрати команду з Туреччини.

Куди переїде "Фенербахче"

Стамбульці є одним із найстаріших клубів Туреччини. "Фенербахче" було засновано у 1907 році. Однак керівництво "канарок" може змінити місто і навіть країну.

Гравець "Фенербахче" отримав травму. Фото: Reuters

У "Фенербахче" заявили, що гравці не почуваються в безпеці в Туреччині. Наступний сезон стамбульці можуть розпочати у чемпіонаті Нідерландів, Бельгії, Франції, Італії чи Іспанії. Вже розпочато переговори з УЄФА.

Після 30 турів "Фенербахче" посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. "Канарки" відстають від "Галатасараю" на два очки. На третьому рядку йде "Трабзонспор", який не зможе здобути чемпіонський титул цього сезону.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

"Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

Лідер збірної Ісландії не зіграє з Україною — що відомо.

"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

"Шахтар" може підписати гравця "Металіста" — його сватали в "Манчестер Юнайтед".