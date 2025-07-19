Бій Усик — Дюбуа — що Бідний та Стефанчук побажали українському боксеру

Гарно виходить — що Бідний та Стефанчук побажали Усику перед боєм
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук щиро вболівають за чемпіона Олександра Усика. У суботу, 19 липня, українець зійдеться в довгоочікуваному реванші з британським боксером Даніелем Дюбуа.
Побажання Бідний та Стефанчук висловили в ексклюзивному коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік на форумі "Державотворець".
Бідний та Стефанчук про бій Усика
У відповідь на запитання, чи буде дивитися Стефанчук поєдинок Усика з Дюбуа, він відповів, що буде "не лише дивитися, а й вболівати".
"Побажання одне — перемоги!" — наголосив глава ВР.
Своєю чергою Бідний зазначив, що Усик чудово представляє країну на світовій арені.
"Обов'язково перемоги, обов'язково високо тримати прапор України на міжнародній арені. В Олександра це дуже гарно виходить, це символ нашої стійкості й переможності", — прокоментував Бідний.
Нагадаємо, що текстова трансляція бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа відбудеться на Новини.LIVE. Також ми писали, де можна подивитися поєдинок.
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