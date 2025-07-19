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Головна Спорт Гарно виходить — що Бідний та Стефанчук побажали Усику перед боєм

Гарно виходить — що Бідний та Стефанчук побажали Усику перед боєм

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 12:43
Бій Усик — Дюбуа — що Бідний та Стефанчук побажали українському боксеру
Матвій Бідний та Руслан Стефанчук. Фото: кадр із відео

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук щиро вболівають за чемпіона Олександра Усика. У суботу, 19 липня, українець зійдеться в довгоочікуваному реванші з британським боксером Даніелем Дюбуа. 

Побажання Бідний та Стефанчук висловили в ексклюзивному коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік на форумі "Державотворець".

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У відповідь на запитання, чи буде дивитися Стефанчук поєдинок Усика з Дюбуа, він відповів, що буде "не лише дивитися, а й вболівати".

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"Побажання одне — перемоги!" — наголосив глава ВР.

Своєю чергою Бідний зазначив, що Усик чудово представляє країну на світовій арені.  

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"Обов'язково перемоги, обов'язково високо тримати прапор України на міжнародній арені. В Олександра це дуже гарно виходить, це символ нашої стійкості й переможності", — прокоментував Бідний.

Нагадаємо, що текстова трансляція бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа відбудеться на Новини.LIVE. Також ми писали, де можна подивитися поєдинок.

Крім того, відомо, куди зник футболіст Андрій Воронін і чим він зараз займається.

Відомий англійський клуб готовий запропонувати чималі кошти за Забарного. Таким чином є шанси перехопити його в "ПСЖ".

Додамо, що футболіст "Динамо" Київ заявив про закінчення кар'єри в 29 років.

Руслан Стефанчук Олександр Усик Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа Матвій Бідний форум
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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