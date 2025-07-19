Бой Усик — Дюбуа — что Бедный и Стефанчук пожелали украинскому боксеру

Матвей Бедный и Руслан Стефанчук. Фото: кадр из видео

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук искренне болеют за чемпиона Александра Усика. В субботу, 19 июля, украинец сойдется в долгожданном реванше с британским боксером Даниэлем Дюбуа.

Пожелания Бедный и Стефанчук выразили в эксклюзивном комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик на форуме "Державотворец".

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В ответ на вопрос, будет ли смотреть Стефанчук поединок Усика с Дюбуа, он ответил, что будет "не только смотреть, но и болеть".

"Пожелание одно — победы! " — подчеркнул глава ВР.

В свою очередь Бедный отметил, что Усик прекрасно представляет страну на мировой арене.

"Обязательно победы, обязательно высоко держать флаг Украины на международной арене. У Александра это очень хорошо получается, это символ нашей стойкости и победы", — прокомментировал Бедный.

Напомним, что текстовая трансляция боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа состоится на Новини.LIVE. Также мы писали, где можно посмотреть поединок.

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