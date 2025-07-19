Бой Усик — Дюбуа — что Бедный и Стефанчук пожелали украинскому боксеру

Хорошо получается — что Бедный и Стефанчук пожелали Усику
Министр молодежи и спорта Матвей Бедный и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук искренне болеют за чемпиона Александра Усика. В субботу, 19 июля, украинец сойдется в долгожданном реванше с британским боксером Даниэлем Дюбуа.
Пожелания Бедный и Стефанчук выразили в эксклюзивном комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик на форуме "Державотворец".
Бедный и Стефанчук о бое Усика
В ответ на вопрос, будет ли смотреть Стефанчук поединок Усика с Дюбуа, он ответил, что будет "не только смотреть, но и болеть".
"Пожелание одно — победы! " — подчеркнул глава ВР.
В свою очередь Бедный отметил, что Усик прекрасно представляет страну на мировой арене.
"Обязательно победы, обязательно высоко держать флаг Украины на международной арене. У Александра это очень хорошо получается, это символ нашей стойкости и победы", — прокомментировал Бедный.
Напомним, что текстовая трансляция боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа состоится на Новини.LIVE. Также мы писали, где можно посмотреть поединок.
Кроме того, известно, куда исчез футболист Андрей Воронин и чем он сейчас занимается.
Известный английский клуб готов предложить немалые средства за Забарного. Таким образом есть шансы перехватить его в "ПСЖ".
Добавим, что футболист "Динамо" Киев заявил об окончании карьеры в 29 лет.
Читайте Новини.LIVE!