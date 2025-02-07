Кейн може повернутися в АПЛ — на нього претендує відомий клуб

Гаррі Кейн може повернутися в Англію — відомо, в який клуб
Капітан збірної Англії Гаррі Кейн може стати новим футболістом одного з найамбітніших клубів Прем'єр-ліги. "Баварія" натякнула на те, що готова відпустити форварда.
Повернення Кейна до АПЛ не відбудеться найближчим часом, повідомляє The Mirror.
Гаррі Кейн залишається лідером атак мюнхенської "Баварії". Англійський форвард встановив унікальне досягнення в Німеччині — забив 55 голів у своїх перших 50 матчах у Бундеслізі. Керівництво та тренерський штаб клубу ним задоволені, а сам 31-річний футболіст щасливий у Німеччині. Однак одного разу він повернеться до АПЛ, й це може статися досить скоро.
Який клуб зацікавлений у гравцеві
Контракт Гаррі Кейна з "Баварією" діє до літа 2027 року. Однак сума відступних за футболіста згідно з умовами договору становить "всього" 80 млн євро, що є цілком підйомними коштами для будь-якого європейського гранда.
Ба більше, вже влітку 2026 року, за 12 місяців до закінчення контракту Кейна з "Баварією", сума відступних знизиться до 65 млн євро. Якщо угоду не буде продовжено, у боротьбу за досвідченого та результативного гравця можуть вступити багато клубів.
На одного з найкращих форвардів Європи досі націлені багато англійських клубів. Місцеві журналісти пов'язують майбутнє Кейна з лондонським "Арсеналом", який давно намагається посилитися результативним нападником. Однак поки що пріоритетною метою "канонірів" є Лаутаро Мартінес з "Інтера".
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