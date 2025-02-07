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Харри Кейн может вернуться в Англию — известно, в какой клуб

7 февраля 2025 19:12
Станислав Костюк - Редактор
Кейн может вернуться в АПЛ — на него претендует известный клуб
Харри Кейн аплодирует болельщикам. Фото: Reuters/Leonhard Simon
Станислав Костюк - Редактор

Капитан сборной Англии Харри Кейн может стать новым футболистом одного из самых амбициозных клубов Премьер-лиги. "Бавария" намекнула на то, что готова отпустить форварда. 

Возвращение Кейна АПЛ не произойдет в ближайшее время, сообщает The Mirror

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Харри Кейн остается лидером атак мюнхенской "Баварии". Английский форвард установил уникальное достижение в Германии — забил 55 голов в своих первых 50 матчах в Бундеслиге. Руководство и тренерский штаб клуба им довольны, а сам 31-летний футболист счастлив в Германии.  Однако однажды он вернется в АПЛ, и это может произойти достаточно скоро. 

Какой клуб заинтересован в игроке 

Контракт Харри Кейна с "Баварией" действует до лета 2027 года. Однако сумма отступных за футболиста согласно условиям договора составляет "всего" 80 млн евро, что является вполне подъемными средствами для любого европейского гранда. 

Харри Кейн
Харри Кейн забивает гол. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Более того, уже летом 2026 года, за 12 месяцев до окончания контракта Кейна с "Баварией", сумма отступных снизится до 65 млн евро. Если соглашение не будет продлено, в борьбу за опытного и результативного игрока могут вступить многие клубы. 

Харри Кейн
Харри Кейн в детстве в футболке "Арсенала". Фото: Daily Mail

На одного из лучших форвардов Европы до сих пор нацелены многие английские клубы. Местные журналисты связывают будущее Кейна с лондонским "Арсеналом", который давно пытается усилиться результативным нападающим. Однако пока приоритетной целью "канониров" является Лаутаро Мартинес из "Интера". 

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