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Головна Спорт Гаттузо очолить збірну Італії

Гаттузо очолить збірну Італії

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 18:10
Італія визначилась з головним тренером збірної з футболу
Дженнаро Гаттузо. Фото: instagram.com/gttuso1

Після невдалих кількох років зі збірної Італії звільнили головного тренера Лучано Спалетті. На його місце наразі ведуться пошуки нового спеціаліста.

Найбільш ймовірним кандидатом є Дженнаро Гаттузо, повідомив інсайдер Джанлука Ді Марцо.

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Збірна Італії перед грою з Молдовою. Фото: x.com/azzurri

Гаттузо очолить Італію

Спаллетті в останньому матчі обіграв Молдову в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Наразі футбольна федерація Італії шукає нового головного тренера для національної команди. Клаудіо Ран'єрі та Стефано Піолі відмовилися від пропозицій: перший залишився на пенсії, а другий або залишиться в Саудівській Аравії, або очолить клуб із Серії А.

Наразі фаворитом вважають Дженнаро Гаттузо, ексгравця "Мілана" та чемпіона світу-2006. Федерація активно розглядає його кандидатуру, хоча не виключає й інших чемпіонів світу — Даніеле Де Россі та Фабіо Каннаваро. При цьому, 10 червня хорватський "Хайдук" офіційно повідомив про розтавання з Гаттузо.

Нагадаємо, колишній гравець "Динамо" Київ Артем Мілевський потрапив у неприємний скандал.

Вихованець київського "Динамо" помічений за поцілунком з зірковим блогером.

Унаслідок російської атаки на Київ постраждав відомий стадіон для регбі.

Головним тренером збірної України з футболу невдовзі може стати іноземець.

Італія футбол Дженнаро Гаттузо тренер Збірна Італії з футболу
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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