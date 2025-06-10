Італія визначилась з головним тренером збірної з футболу

Гаттузо очолить збірну Італії
Після невдалих кількох років зі збірної Італії звільнили головного тренера Лучано Спалетті. На його місце наразі ведуться пошуки нового спеціаліста.
Найбільш ймовірним кандидатом є Дженнаро Гаттузо, повідомив інсайдер Джанлука Ді Марцо.
Гаттузо очолить Італію
Спаллетті в останньому матчі обіграв Молдову в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2026.
Наразі футбольна федерація Італії шукає нового головного тренера для національної команди. Клаудіо Ран'єрі та Стефано Піолі відмовилися від пропозицій: перший залишився на пенсії, а другий або залишиться в Саудівській Аравії, або очолить клуб із Серії А.
Наразі фаворитом вважають Дженнаро Гаттузо, ексгравця "Мілана" та чемпіона світу-2006. Федерація активно розглядає його кандидатуру, хоча не виключає й інших чемпіонів світу — Даніеле Де Россі та Фабіо Каннаваро. При цьому, 10 червня хорватський "Хайдук" офіційно повідомив про розтавання з Гаттузо.
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