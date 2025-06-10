Італія визначилась з головним тренером збірної з футболу

Дженнаро Гаттузо. Фото: instagram.com/gttuso1

Після невдалих кількох років зі збірної Італії звільнили головного тренера Лучано Спалетті. На його місце наразі ведуться пошуки нового спеціаліста.

Найбільш ймовірним кандидатом є Дженнаро Гаттузо, повідомив інсайдер Джанлука Ді Марцо.

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Гаттузо очолить Італію

Спаллетті в останньому матчі обіграв Молдову в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Наразі футбольна федерація Італії шукає нового головного тренера для національної команди. Клаудіо Ран'єрі та Стефано Піолі відмовилися від пропозицій: перший залишився на пенсії, а другий або залишиться в Саудівській Аравії, або очолить клуб із Серії А.

Наразі фаворитом вважають Дженнаро Гаттузо, ексгравця "Мілана" та чемпіона світу-2006. Федерація активно розглядає його кандидатуру, хоча не виключає й інших чемпіонів світу — Даніеле Де Россі та Фабіо Каннаваро. При цьому, 10 червня хорватський "Хайдук" офіційно повідомив про розтавання з Гаттузо.

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