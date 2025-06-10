Италия определилась с главным тренером сборной по футболу

Дженнаро Гаттузо. Фото: instagram.com/gttuso1

После неудачных нескольких лет из сборной Италии уволили главного тренера Лучано Спалетти. На его место сейчас ведутся поиски нового специалиста.

Наиболее вероятным кандидатом является Дженнаро Гаттузо, сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцо.

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Гаттузо возглавит Италию

Спаллетти в последнем матче обыграл Молдову в рамках квалификации на чемпионат мира-2026.

Сейчас футбольная федерация Италии ищет нового главного тренера для национальной команды. Клаудио Раньери и Стефано Пиоли отказались от предложений: первый остался на пенсии, а второй либо останется в Саудовской Аравии, либо возглавит клуб из Серии А.

Сейчас фаворитом считают Дженнаро Гаттузо, экс-игрока "Милана" и чемпиона мира-2006. Федерация активно рассматривает его кандидатуру, хотя не исключает и других чемпионов мира — Даниэле Де Росси и Фабио Каннаваро. При этом, 10 июня хорватский "Хайдук" официально сообщил о расставании с Гаттузо.

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