Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Гаттузо возглавит сборную Италии

Гаттузо возглавит сборную Италии

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 18:10
Италия определилась с главным тренером сборной по футболу
Дженнаро Гаттузо. Фото: instagram.com/gttuso1

После неудачных нескольких лет из сборной Италии уволили главного тренера Лучано Спалетти. На его место сейчас ведутся поиски нового специалиста.

Наиболее вероятным кандидатом является Дженнаро Гаттузо, сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцо.

Реклама
Читайте также:
Сборная Италии по футболу
Сборная Италии перед игрой с Молдовой. Фото: x.com/azzurri

Гаттузо возглавит Италию

Спаллетти в последнем матче обыграл Молдову в рамках квалификации на чемпионат мира-2026.

Сейчас футбольная федерация Италии ищет нового главного тренера для национальной команды. Клаудио Раньери и Стефано Пиоли отказались от предложений: первый остался на пенсии, а второй либо останется в Саудовской Аравии, либо возглавит клуб из Серии А.

Сейчас фаворитом считают Дженнаро Гаттузо, экс-игрока "Милана" и чемпиона мира-2006. Федерация активно рассматривает его кандидатуру, хотя не исключает и других чемпионов мира — Даниэле Де Росси и Фабио Каннаваро. При этом, 10 июня хорватский "Хайдук" официально сообщил о расставании с Гаттузо.

Напомним, бывший игрок "Динамо" Киев Артем Милевский попал в неприятный скандал.

Воспитанник киевского "Динамо" замечен за поцелуем со звездным блогером.

В результате российской атаки на Киев пострадал известный стадион для регби.

Главным тренером сборной Украины по футболу вскоре может стать иностранец.

Италия футбол Дженнаро Гаттузо тренер Сборная Италии по футболу
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации