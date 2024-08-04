Геращенко пояснила, як їй вдалося здобути бронзову медаль на Олімпіаді-2024

Геращенко емоційно відреагувала на "бронзу" на Олімпіаді-2024
Ірина Геращенко виборола свою першу олімпійську медаль у кар'єрі. Українка стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024 у Парижі.
Легкоатлетка розділила третю сходинку на п'єдесталі з австралійкою Елеанор Паттерсон, повідомляє "Суспільне спорт".
Українка Ірина Геращенко впевнено виступила у фіналі турніру зі стрибків у висоту на Літній Олімпіаді у Парижі. Вона послідовно стрибнула на 1.86, 1.91 та 1.95 метра. Спортсменка не зуміла подолати позначку 1.98 метра, але все одно зуміла здобути бронзову медаль.
Як Геращенко відреагувала на медаль
Українка не приховувала радості й одразу після завершення турніру обійняла та накрила прапором володарку "золота", свою співвітчизницю Ярославу Магучіх. Згодом Ірина Геращенко зізналася, що досі не вірить у те, що зуміла стати олімпійською медалісткою. Але при цьому українка дуже щаслива.
Геращенко з чоловіком має девіз: "Треба зробити краще, ніж було". На ці слова Ірина орієнтувалася перед фіналом турніру. Вона ще не мала олімпійської медалі в кар'єрі. Спортсменка з усмішкою розповіла, що виконала це завдання, і в майбутньому налаштовуватиметься як мінімум на "срібло".
"У мене була хороша перша спроба на 1,98 метра. Я вийшла зробити просто стрибок. А вже після того, коли зрозуміла, що це може бути медаль, я вже вирішила додати трохи ще якоїсь вигаданої сили. І друга, третя, я вже затиснулася. Але врешті-решт удача була на моєму боці. Я дуже щаслива", — зізналася Геращенко.
Українка подякувала вболівальникам за підтримку, пообіцяла відповісти на привітання в соціальних мережах та пожартувала, що до повернення до номера в олімпійському селі зайде до їдальні.
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