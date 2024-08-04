Геращенко пояснила, як їй вдалося здобути бронзову медаль на Олімпіаді-2024

Ірина Геращенко святкує "бронзу" на Олімпіаді. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Ірина Геращенко виборола свою першу олімпійську медаль у кар'єрі. Українка стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024 у Парижі.

Легкоатлетка розділила третю сходинку на п'єдесталі з австралійкою Елеанор Паттерсон, повідомляє "Суспільне спорт".

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Українка Ірина Геращенко впевнено виступила у фіналі турніру зі стрибків у висоту на Літній Олімпіаді у Парижі. Вона послідовно стрибнула на 1.86, 1.91 та 1.95 метра. Спортсменка не зуміла подолати позначку 1.98 метра, але все одно зуміла здобути бронзову медаль.

Паттерсон, Геращенко, Магучіх та Оліслагерс. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Як Геращенко відреагувала на медаль

Українка не приховувала радості й одразу після завершення турніру обійняла та накрила прапором володарку "золота", свою співвітчизницю Ярославу Магучіх. Згодом Ірина Геращенко зізналася, що досі не вірить у те, що зуміла стати олімпійською медалісткою. Але при цьому українка дуже щаслива.

Геращенко з чоловіком має девіз: "Треба зробити краще, ніж було". На ці слова Ірина орієнтувалася перед фіналом турніру. Вона ще не мала олімпійської медалі в кар'єрі. Спортсменка з усмішкою розповіла, що виконала це завдання, і в майбутньому налаштовуватиметься як мінімум на "срібло".

"У мене була хороша перша спроба на 1,98 метра. Я вийшла зробити просто стрибок. А вже після того, коли зрозуміла, що це може бути медаль, я вже вирішила додати трохи ще якоїсь вигаданої сили. І друга, третя, я вже затиснулася. Але врешті-решт удача була на моєму боці. Я дуже щаслива", — зізналася Геращенко.

Українка подякувала вболівальникам за підтримку, пообіцяла відповісти на привітання в соціальних мережах та пожартувала, що до повернення до номера в олімпійському селі зайде до їдальні.

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