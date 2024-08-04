Геращенко объяснила, как ей удалось завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

Ирина Геращенко празднует "бронзу" на Олимпиаде. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Ирина Геращенко завоевала свою первую олимпийскую медаль в карьере. Украинка стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже.

Легкоатлетка разделила третью ступеньку на пьедестале с австралийкой Элеанор Паттерсон, сообщает "Суспільне Спорт".

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Украинка Ирина Геращенко уверенно выступила в финале турнира по прыжкам в высоту на Летней Олимпиаде в Париже. Она последовательно прыгнула на 1.86, 1.91 и 1.95 метра. Спортсменка не сумела преодолеть отметку в 1.98 метра, но все равно сумела завоевать бронзовую медаль.

Паттерсон, Геращенко, Магучих и Олислагерс. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Как Геращенко отреагировала на медаль

Украинка не скрывала радости и сразу после завершения турнира обняла и накрыла флагом обладательницу "золота", свою соотечественницу Ярославу Магучих. Позже Ирина Геращенко призналась, что до сих пор не верит в то, что сумела стать олимпийской медалисткой. Но при этом украинка очень счастлива.

У Геращенко с мужем есть девиз: "Надо сделать лучше, чем было". На эти слова Ирина и ориентировалась перед финалом турнира. У нее еще не было олимпийской медали в карьере. Спортсменка с улыбкой рассказала, что выполнила эту задачу, и в будущем будет настраиваться как минимум на "серебро".

"У меня была хорошая первая попытка на 1,98 метра. Я вышла сделать просто прыжок. А уже после того, когда поняла, что это может быть медаль, я уже решила прибавить немного еще какой-то выдуманной силы. И вторая, третья, я уже зажалась. Но в итоге удача была на моей стороне. И я очень счастлива", — призналась Геращенко.

Украинка поблагодарила болельщиков за поддержку, пообещала ответить на поздравления в социальных сетях и пошутила, что до возвращения в номер в олимпийской деревне зайдет в столовую.

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