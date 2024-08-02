Легкоатлетка Геращенко оцінила свої шанси на медаль на Олімпіаді-2024

Ірина Геращенко після виступу. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Легкоатлетка Ірина Геращенко спокійно подолала кваліфікацію до фінального олімпійського турніру зі стрибків у висоту. Українка порівняла Олімпійські ігри з іншими змаганнями.

Геращенко розповіла, на що найбільше чекає після кваліфікаційного етапу, повідомляє Трибуна.

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Ірина Геращенко високо оцінила атмосферу на Олімпійських іграх, та сам турнір порівняла з локальними змаганнями. Легкоатлетка вважає, що Олімпіада, окрім масштабу та кількості вболівальників, майже не відрізняється від чемпіонату України зі стрибків у висоту.

Ірина Геращенко із прапором України. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Про що мріє Геращенко перед фіналом

Через декілька годин після кваліфікації зі стрибків у висоту на легкоатлетку чекає спеціальний масаж. Але перед цим Геращенко хоче зайти до їдальні. Багато спортсменів критикують харчування на Олімпіаді в Парижі, але українку все повністю влаштовує. Їжа здається їй смачною та різноманітною. Ірина приїхала на Олімпіаду із позитивним настроєм і їй подобається перебувати у цьому стані.

"Завтра, я думаю, буде розминка, післязавтра змагатися, все спочатку. І я цьому реально дуже щаслива, тому що я люблю стрибати, і маю ще одну можливість стрибати цього сезону", — пояснила Геращенко.

Фінал легкоатлетичного олімпійського турніру зі стрибків у висоту пройде у неділю, 4 серпня.

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