Легкоатлетка Геращенко оценила свои шансы на медаль на Олимпиаде-2024

Геращенко призналась, как будет готовиться к финалу по прыжкам в высоту на Олимпиаде
Легкоатлетка Ирина Геращенко спокойно преодолела квалификацию к финальному олимпийскому турниру по прыжкам в высоту. Украинка сравнила Олимпийские игры с другими соревнованиями.
Геращенко рассказала, чего больше всего ждет после квалификационного этапа, сообщает Трибуна.
Ирина Геращенко высоко оценила атмосферу на Олимпийских играх, но сам турнир сравнила с локальными соревнованиями. Легкоатлетка считает, что Олимпиада, помимо масштаба и количества болельщиков, почти не отличается от чемпионата Украины по прыжкам в высоту.
О чем мечтает Геращенко перед финалом
Через несколько часов после квалификации по прыжкам в высоту легкоатлетку ждет специальный массаж. Но перед этим Геращенко хочет зайти в столовую. Многие спортсмены критикуют питание на Олимпиаде в Париже, но украинку все полностью устраивает. Еда кажется ей вкусной и изобильной. Ирина приехала на Олимпиаду с положительным настроем и ей нравится находиться в этом состоянии.
"Завтра, я думаю, будет разминка, послезавтра соревноваться, все сначала. И я этому реально очень счастлива, потому что я люблю прыгать, и у меня еще одна возможность прыгать в этом сезоне", — объяснила Геращенко.
Финал легкоатлетического олимпийского турнира по прыжкам в высоту пройдет в воскресенье, 4 августа.
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