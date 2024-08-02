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Геращенко призналась, как будет готовиться к финалу по прыжкам в высоту на Олимпиаде

2 августа 2024 15:14
Валерий Ковалевич - Редактор
Легкоатлетка Геращенко оценила свои шансы на медаль на Олимпиаде-2024
Ирина Геращенко после выступления. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/
Валерий Ковалевич - Редактор

Легкоатлетка Ирина Геращенко спокойно преодолела квалификацию к финальному олимпийскому турниру по прыжкам в высоту. Украинка сравнила Олимпийские игры с другими соревнованиями. 

Геращенко рассказала, чего больше всего ждет после квалификационного этапа, сообщает Трибуна

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Ирина Геращенко высоко оценила атмосферу на Олимпийских играх, но сам турнир сравнила с локальными соревнованиями. Легкоатлетка считает, что Олимпиада, помимо масштаба и количества болельщиков, почти не отличается от чемпионата Украины по прыжкам в высоту. 

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко с флагом Украины. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

О чем мечтает Геращенко перед финалом 

Через несколько часов после квалификации по прыжкам в высоту легкоатлетку ждет специальный массаж. Но перед этим Геращенко хочет зайти в столовую. Многие спортсмены критикуют питание на Олимпиаде в Париже, но украинку все полностью устраивает. Еда кажется ей вкусной и изобильной. Ирина приехала на Олимпиаду с положительным настроем и ей нравится находиться в этом состоянии. 

"Завтра, я думаю, будет разминка, послезавтра соревноваться, все сначала. И я этому реально очень счастлива, потому что я люблю прыгать, и у меня еще одна возможность прыгать в этом сезоне", — объяснила Геращенко. 

Финал легкоатлетического олимпийского турнира по прыжкам в высоту пройдет в воскресенье, 4 августа. 

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спорт Олимпийские игры спортсменка Ирина Геращенко Олимпиада-2024 Легкая атлетика прыжки в высоту

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