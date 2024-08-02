Легкоатлетка Геращенко оценила свои шансы на медаль на Олимпиаде-2024

Ирина Геращенко после выступления. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Легкоатлетка Ирина Геращенко спокойно преодолела квалификацию к финальному олимпийскому турниру по прыжкам в высоту. Украинка сравнила Олимпийские игры с другими соревнованиями.

Геращенко рассказала, чего больше всего ждет после квалификационного этапа, сообщает Трибуна.

Читайте также:

Ирина Геращенко высоко оценила атмосферу на Олимпийских играх, но сам турнир сравнила с локальными соревнованиями. Легкоатлетка считает, что Олимпиада, помимо масштаба и количества болельщиков, почти не отличается от чемпионата Украины по прыжкам в высоту.

Ирина Геращенко с флагом Украины. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

О чем мечтает Геращенко перед финалом

Через несколько часов после квалификации по прыжкам в высоту легкоатлетку ждет специальный массаж. Но перед этим Геращенко хочет зайти в столовую. Многие спортсмены критикуют питание на Олимпиаде в Париже, но украинку все полностью устраивает. Еда кажется ей вкусной и изобильной. Ирина приехала на Олимпиаду с положительным настроем и ей нравится находиться в этом состоянии.

"Завтра, я думаю, будет разминка, послезавтра соревноваться, все сначала. И я этому реально очень счастлива, потому что я люблю прыгать, и у меня еще одна возможность прыгать в этом сезоне", — объяснила Геращенко.

Финал легкоатлетического олимпийского турнира по прыжкам в высоту пройдет в воскресенье, 4 августа.

Напомним, "Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Усик критически высказался о вылете "Полесья" из еврокубков — что сказал боксер.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.

Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.