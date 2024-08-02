Магучих и Геращенко вышли в финал Олимпиады, Топич получила травму

Ярослава Магучих проходит квалификацию к финалу прыжков в высоту. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Украинские спортсменки выступили в квалификационном этапе прыжков в высоту среди женщин на Олимпиаде-2024. Не все представительницы национальной команды сумели завоевать путевку в финал.

Юлия Левченко потеряла шанс на завоевание олимпийской медали, сообщает портал Новини.LIVE.

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Днепрянка Ярослава Магучих уверенно выступила в квалификации прыжков в высоту на Олимпийских играх. Украинская спортсменка вышла в финал с результатом 1,95 метра. Ирина Геращенко продемонстрировала такой же результат и тоже получила путевку в финал, который состоится в воскресенье, 4 августа.

Магучих отдыхает перед выступлением. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Драма на Олимпиаде

Третья украинская спортсменка Юлия Левченко остановилась в шаге от финала турнира. Все три ее попытки взять высоту 1,83 оказались неудачными.

Легкоатлетка Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Также отметим травму сербской легкоатлетки Ангелины Топич. Многократная призерка по прыжкам в высоту с третьей попытки преодолела квалификационный барьер, но при этом получила травму. Она еще не знает, сумеет ли выступить в финале. Спортсменка с трудом ходит, у нее очень болит нога.

Олимпийские игры-2024.

Прыжки в высоту, женщины. Квалификация

Ярослава Магучих (Украина) - 1,95 м Никола Олислагерс (Австралия) - 1,95 Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,95 Ирина Геращенко (Украина) — 1,95 Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1,95 Кристина Хонзель (Германия) - 1,95 Елена Куличенко (Кипр) - 1,92 Татьяна Гусин (Греция) - 1,92 Навал Меникер (Франция) - 1,92 Бусе Саваскан (Турция) - 1,92 Валдилея Мартинс (Бразилия) - 1,92 Вашти Каннингем (США) - 1,92 Ангелина Топич (Сербия).

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