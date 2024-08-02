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Магучих и Геращенко вышли в финал Олимпиады-2024 — результаты украинок

2 августа 2024 13:36
Валерий Ковалевич - Редактор
Магучих и Геращенко вышли в финал Олимпиады, Топич получила травму
Ярослава Магучих проходит квалификацию к финалу прыжков в высоту. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинские спортсменки выступили в квалификационном этапе прыжков в высоту среди женщин на Олимпиаде-2024. Не все представительницы национальной команды сумели завоевать путевку в финал.

Юлия Левченко потеряла шанс на завоевание олимпийской медали, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Днепрянка Ярослава Магучих уверенно выступила в квалификации прыжков в высоту на Олимпийских играх. Украинская спортсменка вышла в финал с результатом 1,95 метра. Ирина Геращенко продемонстрировала такой же результат и тоже получила путевку в финал, который состоится в воскресенье, 4 августа. 

Ярослава Магучих
Магучих отдыхает перед выступлением. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Драма на Олимпиаде 

Третья украинская спортсменка Юлия Левченко остановилась в шаге от финала турнира. Все три ее попытки взять высоту 1,83 оказались неудачными. 

Ирина Геращенко
Легкоатлетка Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Также отметим травму сербской легкоатлетки Ангелины Топич. Многократная призерка по прыжкам в высоту с третьей попытки преодолела квалификационный барьер, но при этом получила травму. Она еще не знает, сумеет ли выступить в финале. Спортсменка с трудом ходит, у нее очень болит нога. 

Олимпийские игры-2024.

Прыжки в высоту, женщины. Квалификация

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,95 м
  2. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,95
  3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,95
  4. Ирина Геращенко (Украина) — 1,95
  5. Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1,95
  6. Кристина Хонзель (Германия) - 1,95
  7. Елена Куличенко (Кипр) - 1,92
  8. Татьяна Гусин (Греция) - 1,92
  9. Навал Меникер (Франция) - 1,92
  10. Бусе Саваскан (Турция) - 1,92
  11. Валдилея Мартинс (Бразилия) - 1,92
  12. Вашти Каннингем (США) - 1,92
  13. Ангелина Топич (Сербия). 

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транспорт Олимпийские игры Ярослава Магучих спортсменка Ирина Геращенко Олимпиада-2024 прыжки в высоту

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