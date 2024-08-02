Магучих и Геращенко вышли в финал Олимпиады, Топич получила травму

Магучих и Геращенко вышли в финал Олимпиады-2024 — результаты украинок
Украинские спортсменки выступили в квалификационном этапе прыжков в высоту среди женщин на Олимпиаде-2024. Не все представительницы национальной команды сумели завоевать путевку в финал.
Юлия Левченко потеряла шанс на завоевание олимпийской медали, сообщает портал Новини.LIVE.
Днепрянка Ярослава Магучих уверенно выступила в квалификации прыжков в высоту на Олимпийских играх. Украинская спортсменка вышла в финал с результатом 1,95 метра. Ирина Геращенко продемонстрировала такой же результат и тоже получила путевку в финал, который состоится в воскресенье, 4 августа.
Драма на Олимпиаде
Третья украинская спортсменка Юлия Левченко остановилась в шаге от финала турнира. Все три ее попытки взять высоту 1,83 оказались неудачными.
Также отметим травму сербской легкоатлетки Ангелины Топич. Многократная призерка по прыжкам в высоту с третьей попытки преодолела квалификационный барьер, но при этом получила травму. Она еще не знает, сумеет ли выступить в финале. Спортсменка с трудом ходит, у нее очень болит нога.
Олимпийские игры-2024.
Прыжки в высоту, женщины. Квалификация
- Ярослава Магучих (Украина) - 1,95 м
- Никола Олислагерс (Австралия) - 1,95
- Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,95
- Ирина Геращенко (Украина) — 1,95
- Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1,95
- Кристина Хонзель (Германия) - 1,95
- Елена Куличенко (Кипр) - 1,92
- Татьяна Гусин (Греция) - 1,92
- Навал Меникер (Франция) - 1,92
- Бусе Саваскан (Турция) - 1,92
- Валдилея Мартинс (Бразилия) - 1,92
- Вашти Каннингем (США) - 1,92
- Ангелина Топич (Сербия).
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