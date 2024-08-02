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Магучіх та Геращенко вийшли у фінал Олімпіади-2024 — результати українок

2 серпня 2024 13:36
Валерій Ковалевич - Редактор
Магучих та Геращенко вийшли у фінал Олімпіади, Топіч отримала травму
Ярослава Магучіх проходить кваліфікацію до фіналу стрибків у висоту. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерій Ковалевич - Редактор

Українські спортсменки виступили у кваліфікаційному етапі стрибків у висоту серед жінок на Олімпіаді-2024. Не всі представниці національної команди зуміли здобути путівку у фінал.

Юлія Левченко втратила шанс на здобуття олімпійської медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дніпрянка Ярослава Магучіх впевнено виступила у кваліфікації стрибків у висоту на Олімпійських іграх. Українська спортсменка вийшла у фінал із результатом 1,95 метра. Ірина Геращенко продемонструвала такий самий результат і теж здобула путівку до фіналу, який відбудеться у неділю, 4 серпня.

Ярослава Магучих
Магучіх відпочиває перед виступом. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Драма на Олімпіаді

Третя українська спортсменка Юлія Левченко зупинилася за крок від фіналу турніру. Усі три її спроби взяти висоту 1,83 виявилися невдалими.

Ірина Геращенко
Легкоатлетка Ірина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Також відзначимо травму сербської легкоатлетки Ангеліни Топіч. Багаторазова призерка зі стрибків у висоту з третьої спроби подолала кваліфікаційний бар'єр, але отримала травму. Вона ще не знає, чи зможе виступити у фіналі. Спортсменка важко ходить, у неї дуже болить нога.

Олімпійські ігри-2024.

Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація

  1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,95 м
  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,95
  3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,95
  4. Ірина Геращенко (Україна) — 1,95
  5. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) — 1,95
  6. Крістіна Хонзель (Німеччина) — 1,95
  7. Олена Куліченко (Кіпр) — 1,92
  8. Тетяна Гусін (Греція) — 1,92
  9. Навал Менікер (Франція) — 1,92
  10. Бусе Саваскан (Туреччина) — 1,92
  11. Валдилея Мартінс (Бразилія) — 1,92
  12. Вашті Каннінгем (США) — 1,92
  13. Ангеліна Топіч (Сербія).

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