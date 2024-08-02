Магучих та Геращенко вийшли у фінал Олімпіади, Топіч отримала травму

Магучіх та Геращенко вийшли у фінал Олімпіади-2024 — результати українок
Українські спортсменки виступили у кваліфікаційному етапі стрибків у висоту серед жінок на Олімпіаді-2024. Не всі представниці національної команди зуміли здобути путівку у фінал.
Юлія Левченко втратила шанс на здобуття олімпійської медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Дніпрянка Ярослава Магучіх впевнено виступила у кваліфікації стрибків у висоту на Олімпійських іграх. Українська спортсменка вийшла у фінал із результатом 1,95 метра. Ірина Геращенко продемонструвала такий самий результат і теж здобула путівку до фіналу, який відбудеться у неділю, 4 серпня.
Драма на Олімпіаді
Третя українська спортсменка Юлія Левченко зупинилася за крок від фіналу турніру. Усі три її спроби взяти висоту 1,83 виявилися невдалими.
Також відзначимо травму сербської легкоатлетки Ангеліни Топіч. Багаторазова призерка зі стрибків у висоту з третьої спроби подолала кваліфікаційний бар'єр, але отримала травму. Вона ще не знає, чи зможе виступити у фіналі. Спортсменка важко ходить, у неї дуже болить нога.
Олімпійські ігри-2024.
Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
- Ярослава Магучіх (Україна) — 1,95 м
- Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,95
- Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,95
- Ірина Геращенко (Україна) — 1,95
- Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) — 1,95
- Крістіна Хонзель (Німеччина) — 1,95
- Олена Куліченко (Кіпр) — 1,92
- Тетяна Гусін (Греція) — 1,92
- Навал Менікер (Франція) — 1,92
- Бусе Саваскан (Туреччина) — 1,92
- Валдилея Мартінс (Бразилія) — 1,92
- Вашті Каннінгем (США) — 1,92
- Ангеліна Топіч (Сербія).
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