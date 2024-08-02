Магучих та Геращенко вийшли у фінал Олімпіади, Топіч отримала травму

Ярослава Магучіх проходить кваліфікацію до фіналу стрибків у висоту. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Українські спортсменки виступили у кваліфікаційному етапі стрибків у висоту серед жінок на Олімпіаді-2024. Не всі представниці національної команди зуміли здобути путівку у фінал.

Юлія Левченко втратила шанс на здобуття олімпійської медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Дніпрянка Ярослава Магучіх впевнено виступила у кваліфікації стрибків у висоту на Олімпійських іграх. Українська спортсменка вийшла у фінал із результатом 1,95 метра. Ірина Геращенко продемонструвала такий самий результат і теж здобула путівку до фіналу, який відбудеться у неділю, 4 серпня.

Магучіх відпочиває перед виступом. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Драма на Олімпіаді

Третя українська спортсменка Юлія Левченко зупинилася за крок від фіналу турніру. Усі три її спроби взяти висоту 1,83 виявилися невдалими.

Легкоатлетка Ірина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Також відзначимо травму сербської легкоатлетки Ангеліни Топіч. Багаторазова призерка зі стрибків у висоту з третьої спроби подолала кваліфікаційний бар'єр, але отримала травму. Вона ще не знає, чи зможе виступити у фіналі. Спортсменка важко ходить, у неї дуже болить нога.

Олімпійські ігри-2024.

Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація

Ярослава Магучіх (Україна) — 1,95 м Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,95 Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,95 Ірина Геращенко (Україна) — 1,95 Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) — 1,95 Крістіна Хонзель (Німеччина) — 1,95 Олена Куліченко (Кіпр) — 1,92 Тетяна Гусін (Греція) — 1,92 Навал Менікер (Франція) — 1,92 Бусе Саваскан (Туреччина) — 1,92 Валдилея Мартінс (Бразилія) — 1,92 Вашті Каннінгем (США) — 1,92 Ангеліна Топіч (Сербія).

Нагадаємо, "Евертон" вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця.

Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги.

Олімпіада-2024, день сьомий — розклад українців — Магучіх вступає у боротьбу.

Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі.

Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео.

Усик критично висловився про виліт "Полісся" з єврокубків — що сказав боксер.