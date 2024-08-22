Гюндоган попрощався з Барселоною та підписав контракт із Манчестер Сіті

Ілкай Гюндоган залишив "Барселону". Фото: instagram.com/ilkayguendogan/

Каталонська "Барселона" погодила з Ілкаєм Гюндоганом умови дострокового виходу з клубу. Німецький футболіст продовжить кар'єру у "Манчестер Сіті".

Рік тому Гюндоган перейшов до "Барселони" саме з "Манчестер Сіті", нагадує Mundo Deportivo.

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Ілкай Гюндоган провів у "Барселоні" лише один сезон після того, як влітку 2023 року приєднався до каталонської команди не права вільного агента. Він зіграв 51 поєдинок у всіх турнірах, забив 5 голів, зробив 14 результативних передач і став одним із лідерів "Барселони".

Чому Гюндоган повернувся до "Ман Сіті"

Керівництво каталонського клубу прагне позбутися всіх гравців, які отримують високу зарплату. "Барселоні" не вистачає коштів, щоб зареєструвати новачків та кілька футболістів молодіжної команди. Окрім Ілкая Гюндогана, з клубу можуть піти захисники Андреас Крістенсен і Рональд Араухо, а також півзахисник Френкі Де Йонг.

Ілкай Гюндоган у матчі за "Барселону". Фото: instagram.com/ilkayguendogan/

Гюндогану повідомили, що йому краще піти з "Барселони". Німецький футболіст домовився про повернення до "Манчестер Сіті", де у його послугах зацікавлений головний тренер команди Хосеп Гвардіола. Контракт з англійським клубом узгоджено. Гюндоган попрощався з партнерами по "Барселоні" та залишив Каталонію.

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