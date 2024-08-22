Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гюндоган попрощався з гравцями Барселони та повернувся до Манчестер Сіті arrow

Гюндоган попрощався з гравцями Барселони та повернувся до Манчестер Сіті

22 серпня 2024 09:20
Валерій Ковалевич - Редактор
Гюндоган попрощався з Барселоною та підписав контракт із Манчестер Сіті
Ілкай Гюндоган залишив "Барселону". Фото: instagram.com/ilkayguendogan/
Валерій Ковалевич - Редактор

Каталонська "Барселона" погодила з Ілкаєм Гюндоганом умови дострокового виходу з клубу. Німецький футболіст продовжить кар'єру у "Манчестер Сіті".

Рік тому Гюндоган перейшов до "Барселони" саме з "Манчестер Сіті", нагадує Mundo Deportivo.

Читайте також:

Ілкай Гюндоган провів у "Барселоні" лише один сезон після того, як влітку 2023 року приєднався до каталонської команди не права вільного агента. Він зіграв 51 поєдинок у всіх турнірах, забив 5 голів, зробив 14 результативних передач і став одним із лідерів "Барселони".

Чому Гюндоган повернувся до "Ман Сіті"

Керівництво каталонського клубу прагне позбутися всіх гравців, які отримують високу зарплату. "Барселоні" не вистачає коштів, щоб зареєструвати новачків та кілька футболістів молодіжної команди. Окрім Ілкая Гюндогана, з клубу можуть піти захисники Андреас Крістенсен і Рональд Араухо, а також півзахисник Френкі Де Йонг.

Ілкай Гюндоган
Ілкай Гюндоган у матчі за "Барселону". Фото: instagram.com/ilkayguendogan/

Гюндогану повідомили, що йому краще піти з "Барселони". Німецький футболіст домовився про повернення до "Манчестер Сіті", де у його послугах зацікавлений головний тренер команди Хосеп Гвардіола. Контракт з англійським клубом узгоджено. Гюндоган попрощався з партнерами по "Барселоні" та залишив Каталонію.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — що відомо.

Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу. 

Шапаренко назвав причини поразки "Динамо" від "РБ Зальцбург" у Лізі чемпіонів. 

Шовковський розкритикував суддю після поразки "Динамо" від "Зальцбурга". 

Бражко піде з "Динамо" одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо.

спорт футбол Футбол трансфери Барселона Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:38 Близько 60% від доходу — Мінсоцполітики готує реформу для пенсіонерів

09:21 Відключення світла в Одесі на цілу добу — кому варто бути готовим

09:21 В ISW пояснили, як Кремль намагається применшити значення втрати Курщини

09:14 ЄС достроково накопичив запасів газу для зими — країни-лідери

09:05 Євро продовжує зростати, долар за даними НБУ дешевшає — нові ціни на валюти сьогодні

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

08:42 Десатно-штурмові війська ЗСУ показали відео, як оператори дронів працюють в Курській області

08:32 Уряд планує ухвалити важливий тариф до кінця літа — деталі від Міненерго

08:30 В Україні по-новому перевірятимуть дані військовозобов'язаних — що зміниться

09:38 Близько 60% від доходу — Мінсоцполітики готує реформу для пенсіонерів

09:21 Відключення світла в Одесі на цілу добу — кому варто бути готовим

09:21 В ISW пояснили, як Кремль намагається применшити значення втрати Курщини

09:14 ЄС достроково накопичив запасів газу для зими — країни-лідери

09:05 Євро продовжує зростати, долар за даними НБУ дешевшає — нові ціни на валюти сьогодні

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

08:42 Десатно-штурмові війська ЗСУ показали відео, як оператори дронів працюють в Курській області

08:32 Уряд планує ухвалити важливий тариф до кінця літа — деталі від Міненерго

08:30 В Україні по-новому перевірятимуть дані військовозобов'язаних — що зміниться

08:28 ЗСУ відмінусували сім танків та понад тисячу окупантів — Генштаб назвав свіжі втрати Росії

08:16 У небі над Китаєм з'явилися сім "сонць" — відео унікального явища

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови