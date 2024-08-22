Гюндоган попрощался с Барселоной и подписал контракт с Манчестер Сити

Илкай Гюндоган покинул "Барселону". Фото: instagram.com/ilkayguendogan/

Каталонская "Барселона" согласовала с Илкаем Гюндоганом условия досрочного ухода из клуба. Немецкий футболист продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Год назад Гюндоган перешел в "Барселону" именно из "Манчестер Сити", напоминает Mundo Deportivo.

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Илкай Гюндоган провел в "Барселоне" только один сезон после того, как летом 2023 года присоединился к каталонской команде не правах свободного агента. Он сыграл 51 поединок во всех турнирах, забил 5 голов, сделал 14 результативных передач и стал одним из лидеров "Барселоны".

Почему Гюндоган вернулся в "Ман Сити"

Руководство каталонского клуба стремится избавиться от всех игроков, которые получают высокую зарплату. "Барселоне" не хватает средств, чтобы зарегистрировать новичков и несколько футболистов молодежной команды. Помимо Илкая Гюндогана, из клуба могут уйти защитники Андреас Кристенсен и Рональд Араухо, а также полузащитник Фрэнки Де Йонг.

Илкай Гюндоган в матче за "Барселону". Фото: instagram.com/ilkayguendogan/

Гюндогану сообщили, что ему лучше уйти из "Барселоны". Немецкий футболист договорился о возвращении в "Манчестер Сити", где в его услугах заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Контракт с английским клубом согласован. Гюндоган попрощался с партнерами по "Барселоне" и покинул Каталонию.

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