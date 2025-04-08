Рассел Кроу став зіркою відкриття турніру Ролан Гаррос

Рассел Кроу на корті. Фото: rolandgarros.com

Новозеландський актор Рассел Кроу продемонстрував, що перебуває у чудовій фізичній формі. У свій день народження знаменитий "Гладіатор" відсвяткував на тенісному корті "Ролан Гаррос".

Кроу побував у Парижі та зустрівся із зірками тенісу, повідомляє офіційний сайт "Ролан Гаррос".

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Зірка Голлівуду Рассел Кроу прибув до Франції на запрошення організаторів престижного тенісного турніру "Ролан Гаррос". Новозеландський актор є шанувальником цього виду спорту, тому з радістю повернувся до Парижа.

Рассел Кроу під час поєдинку. Фото: rolandgarros.com

Рассел Кроу на корті "Ролан Гаррос"

Зірка фільмів "Гладіатор", "Ігри розуму", "Володар морів: на краю землі" і "Нокаут" Рассел Кроу давно захоплюється не тільки музикою, що відомо багатьом його шанувальникам, а й спортом. Новозеландець слідкує за великими турнірами та іноді стає на них почесним гостем.

Рассел Кроу з президентом Федерації тенісу Франції Жилем Мореттоном. Фото: rolandgarros.com

Цього разу Рассел Кроу став запрошеною зіркою на турнірі у Франції. Організатори "Ролан Гаррос", який цього року пройде з 19 травня до 23 травня, організували поєдинки актора із зірками тенісу. Лауреат премії "Оскар" вийшов на корт у свій 61 день народження й з задоволенням відіграв кілька матчів.

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