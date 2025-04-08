Рассел Кроу стал звездой открытия турнира Ролан Гаррос

Рассел Кроу на корте. Фото: rolandgarros.com

Новозеландский актер Рассел Кроу продемонстрировал, что находится в прекрасной физической форме. В свой день рождения знаменитый "Гладиатор" отпраздновал на теннисном корте "Ролан Гаррос".

Кроу побывал в Париже и встретился со звездами тенниса, сообщает официальный сайт "Ролан Гаррос".

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Звезда Голливуда Рассел Кроу прибыл во Францию по приглашению организаторов престижного теннисного турнира "Ролан Гаррос". Новозеландский актер является поклонником этого вида спорта, потому с радостью вернулся в Париж.

Рассел Кроу во время поединка. Фото: rolandgarros.com

Рассел Кроу на корте "Ролан Гаррос"

Звезде фильмов "Гладиатор", "Игры разума", "Властелин морей: на краю земли" и "Нокаут" Рассел Кроу давно увлекается не только музыкой, что известно многим его поклонникам, но и спортом. Новозеландец следит за большими турнирами и иногда становится на них почетным гостем.

Рассел Кроу с президентом Федерации тенниса Франции Жилем Мореттоном. Фото: rolandgarros.com

В этот раз Рассел Кроу стал приглашенной звездой на турнире во Франции. Организаторы "Ролан Гаррос", который в этом году пройдет с 19 мая по 23 мая, организовали поединки актера со звездами тенниса. Лауреат премии "Оскар" вышел на корт в свой 61 день рождения и с удовольствием отыграл несколько матчей.

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