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Гнабрі не допоможе Баварії у матчі-відповіді з Арсеналом у Лізі чемпіонів

10 квітня 2024 15:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гнабрі не допоможе Баварії у матчі-відповіді з Арсеналом у Лізі чемпіонів
Серж Гнабрі (ліворуч) у матчі з "Арсеналом". Фото: Reuters/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вінгер мюнхенської "Баварії" Серж Гнабрі пропустить матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Арсенала". Поєдинок відбудеться у Німеччині наступного тижня.

Гнабрі травмував сухожилля під час матчу в Лондоні, повідомляє Mirror.

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Колишній футболіст "Арсеналу" Серж Гнабрі зрівняв рахунок у першому таймі матчу на стадіоні "Емірейтс", але на 70-й хвилині закульгав. Півзахисник повинен пройти додаткове медичне обстеження в Мюнхені, але вже зрозуміло, що він буде відсутній три тижні, а можливо, і довше.

Кейн та Гнабрі
Кейн та Гнабрі святкують гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Гнабрі не зіграє з "Арсеналом"

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель підтвердив, що 28-річний Серж Гнабрі отримав травму підколінного сухожилля. Футболіст допоміг мюнхенцям зіграти внічию в Лондоні, проте поєдинок у відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Баварії" доведеться провести без нього.

У сезоні 2023/2024 Серж Гнабрі зіграв за мюнхенську команду 17 матчів у всіх турнірах. Він забив п'ять голів та зробив одну результативну передачу.

З 2012 по 2016 роки Гнабрі виступав за "Арсенал", після чого перейшов до бременського "Вердера". За рік Серж став футболістом "Баварії".

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця. 

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Тухель назвав людину, яка завадила "Баварії" виграти в "Арсенала" в Лізі чемпіонів.

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спорт
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Баварія
Арсенал

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