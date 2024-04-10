Гнабрі не допоможе Баварії у матчі-відповіді з Арсеналом у Лізі чемпіонів

Серж Гнабрі (ліворуч) у матчі з "Арсеналом". Фото: Reuters/David Klein

Вінгер мюнхенської "Баварії" Серж Гнабрі пропустить матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Арсенала". Поєдинок відбудеться у Німеччині наступного тижня.

Гнабрі травмував сухожилля під час матчу в Лондоні, повідомляє Mirror.

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Колишній футболіст "Арсеналу" Серж Гнабрі зрівняв рахунок у першому таймі матчу на стадіоні "Емірейтс", але на 70-й хвилині закульгав. Півзахисник повинен пройти додаткове медичне обстеження в Мюнхені, але вже зрозуміло, що він буде відсутній три тижні, а можливо, і довше.

Кейн та Гнабрі святкують гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Гнабрі не зіграє з "Арсеналом"

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель підтвердив, що 28-річний Серж Гнабрі отримав травму підколінного сухожилля. Футболіст допоміг мюнхенцям зіграти внічию в Лондоні, проте поєдинок у відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Баварії" доведеться провести без нього.

У сезоні 2023/2024 Серж Гнабрі зіграв за мюнхенську команду 17 матчів у всіх турнірах. Він забив п'ять голів та зробив одну результативну передачу.

З 2012 по 2016 роки Гнабрі виступав за "Арсенал", після чого перейшов до бременського "Вердера". За рік Серж став футболістом "Баварії".

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