Гнабри не поможет Баварии в ответном матче с Арсеналом в Лиге чемпионов

Серж Гнабри (слева) в матче с "Арсеналом". Фото: Reuters/David Klein

Вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри пропустит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала". Поединок состоится в Германии на следующей неделе.

Гнабри травмировал сухожилие во время матча в Лондоне, сообщает Mirror.

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Бывший футболист "Арсенала" Серж Гнабри сравнял счет в первом тайме матча на стадионе "Эмирэйтс", но на 70-й минуте захромал. Полузащитник должен пройти дополнительное медицинское обследование в Мюнхене, но уже понятно, что он будет отсутствовать три недели, а возможно и дольше.

Кейн и Гнабри празднуют гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Гнабри не сыграет с "Арсеналом"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель подтвердил, что 28-летний Серж Гнабри получил травму подколенного сухожилия. Футболист помог мюнхенцам сыграть вничью в Лондоне, однако ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов "Баварии" придется провести без него.

В сезоне 2023/2024 Серж Гнабри сыграл за мюнхенскую команду 17 матчей во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

С 2012 по 2016 годы Гнабри выступал за "Арсенал", после чего перешел в бременский "Вердер". Год спустя Серж стал футболистом "Баварии".

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