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Гнабри не поможет Баварии в ответном матче с Арсеналом в Лиге чемпионов

10 апреля 2024 15:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гнабри не поможет Баварии в ответном матче с Арсеналом в Лиге чемпионов
Серж Гнабри (слева) в матче с "Арсеналом". Фото: Reuters/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри пропустит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала". Поединок состоится в Германии на следующей неделе. 

Гнабри травмировал сухожилие во время матча в Лондоне, сообщает Mirror

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Бывший футболист "Арсенала" Серж Гнабри сравнял счет в первом тайме матча на стадионе "Эмирэйтс", но на 70-й минуте захромал. Полузащитник должен пройти дополнительное медицинское обследование в Мюнхене, но уже понятно, что он будет отсутствовать три недели, а возможно и дольше. 

Кейн и Гнабри
Кейн и Гнабри празднуют гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Гнабри не сыграет с "Арсеналом" 

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель подтвердил, что 28-летний Серж Гнабри получил травму подколенного сухожилия. Футболист помог мюнхенцам сыграть вничью в Лондоне, однако ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов "Баварии" придется провести без него.

В сезоне 2023/2024 Серж Гнабри сыграл за мюнхенскую команду 17 матчей во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал одну результативную передачу. 

С 2012 по 2016 годы Гнабри выступал за "Арсенал", после чего перешел в бременский "Вердер". Год спустя Серж стал футболистом "Баварии". 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче "Реала" с "Манчестер Сити".

Тухель назвал человека, который помешал "Баварии" выиграть у "Арсенала" в Лиге чемпионов.

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