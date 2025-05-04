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Гол Довбика приніс Ромі перемогу над Фіорентиною — відео

4 травня 2025 21:58
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Довбик приніс Ромі перемогу над Фіорентиною в Серії А
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У італійській Серії А пройшли матчі 35-го туру. "Рома", яка набрала хороший хід, на своєму полі приймала "Фіорентину".

З перших хвилин на полі з'явився український нападник Артем Довбик, повідомив портал Новини.LIVE.

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Артем Довбик. Фото: "Рома"

Довбик знову забив

Єдиний гол в матчі на п'ятій доданій до першого тайму хвилині забив Довбик.

Після подачі в штрафний майданчик форвард Ельдор Шомуродов скинув головою м'яч на дальню стійку воріт на Довбика, який головою "пробив" голкіпера.

Довбик покинув поле на 77-й хвилині. За відведений час він отримав оцінку 7,4 бала від SofaScore, та 7,1 від WhoScored.

За гру Довбик виграв два єдиноборства з трьох, заробив два фоли, зробив 17 дотиків до м'яча, віддав п'ять з дев'яти точних передач.

Цього сезону Довбик провів у складі "Роми" 44 матчі, за які забив 17 м'ячів і віддав чотири асисти.

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