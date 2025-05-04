Довбык принес Роме победу над Фиорентиной в Серии А

Артем Довбик. Фото: "Рома"

В итальянской Серии А прошли матчи 35-го тура. "Рома", которая набрала хороший ход, на своем поле принимала "Фиорентину".

С первых минут на поле появился украинский нападающий Артем Довбик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Довбик снова забил

Единственный гол в матче на пятой добавленной к первому тайму минуте забил Довбик.

После подачи в штрафную площадь форвард Эльдор Шомуродов сбросил головой мяч на дальнюю стойку ворот на Довбика, который головой "пробил" голкипера.

Довбик покинул поле на 77-й минуте. За отведенное время он получил оценку 7,4 балла от SofaScore, и 7,1 от WhoScored.

За игру Довбик выиграл два единоборства из трех, заработал два фола, сделал 17 касаний мяча, отдал пять из девяти точных передач.

В этом сезоне Довбик провел в составе "Ромы" 44 матча, за которые забил 17 мячей и отдал четыре ассиста.

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