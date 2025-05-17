Гол Яремчука допоміг Олімпіакосу виграти Кубок Греції та зробити дубль

Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

У Афінах відбувся фінальний матч Кубка Греції між чинним чемпіоном країни "Олімпіакосом" та ОФІ. З перших хвилин на лавці запасних залишився український форвард Роман Яремчук.

Яремчук вийшов у другому таймі та забив, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч розпочався з швидкого гола Аюба Ель-Каабі на 9-й хвилині після передачі Родіньї. Потім "Олімпіакос" очікувано домінував, створив низку моментів, але ОФІ чинив опір у захисті.

Яремчук вийшов на заміну на 71-й хвилині та додав гостроти в атаці. На 93-й хвилині він отримав пас від Ель-Каабі та потужним ударом встановив остаточний рахунок — 2:0.

29-річний українець, який раніше цього сезону став чемпіоном Греції з "Олімпіакосом", провів на полі 19 хвилин, отримавши попередження на 74-й хвилині. Його гол став четвертим у Кубку Греції та десятим у сезоні при чотирьох асистах.

ОФІ — "Олімпіакос" — 0:2

Голи: Ель-Каабі, 9, Яремчук, 93

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