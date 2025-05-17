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Гол Яремчука помог Олимпиакосу выиграть Кубок Греции

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Дата публикации 17 мая 2025 23:02
Гол Яремчука помог Олимпиакосу выиграть Кубок Греции и сделать дубль
Роман Яремчук. Фото: "Олимпиакос"

В Афинах состоялся финальный матч Кубка Греции между действующим чемпионом страны "Олимпиакосом" и ОФИ. С первых минут на скамейке запасных остался украинский форвард Роман Яремчук.

Яремчук вышел во втором тайме и забил, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч начался с быстрого гола Аюба Эль-Кааби на 9-й минуте после передачи Родиньи. Затем "Олимпиакос" ожидаемо доминировал, создал ряд моментов, но ОФИ сопротивлялся в защите.

Яремчук вышел на замену на 71-й минуте и добавил остроты в атаке. На 93-й минуте он получил пас от Эль-Кааби и мощным ударом установил окончательный счет — 2:0.

29-летний украинец, который ранее в этом сезоне стал чемпионом Греции с "Олимпиакосом", провел на поле 19 минут, получив предупреждение на 74-й минуте. Его гол стал четвертым в Кубке Греции и десятым в сезоне при четырех ассистах.

ОФИ — "Олимпиакос" — 0:2

Голы: Эль-Кааби, 9, Яремчук, 93

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футбол Роман Яремчук украинские легионеры (футбол) Олимпиакос чемпионат Греции
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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