Гол Зубкова вивів Трабзонспор до фіналу Кубка Туреччини, українці вразили

Гол Зубкова вивів Трабзонспор у фінал Кубка Туреччини — відео
У півфіналі Кубка Туреччини "Трабзонспор" зустрівся з "Гезтепе". В цій грі з перших хвилин зірграли українці Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов.
"Трабзонспор" переміг з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.
𝑍𝑢𝑏𝑖 🫶 pic.twitter.com/jqccHIBkCU— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2025
Зубков знову забив
Команди дуже довго не могли забити, якщо не рахували два скасовані голи Саймона Банзи, але господарі дотисли суперника на 78-й хвилині. Озан Туфан влучним ударом з гострого кута відкрив рахунок.
Потім на 89-й хвилині Зубков поставив крапку, забивши другий гол і закріпивши перемогу господарів.
Oleksandr Zubkov’un golüyle Göztepe karşısında skor 2-0!#TSvGÖZpic.twitter.com/Z8Ys1eZO8P— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2025
Перемога вивела "Трабзонспор" у фінал Кубка Туреччини, де команда побореться за трофей.
Українські гравці, зокрема Зубков із вирішальним голом, стали ключовими фігурами в успіху. Статистичний портал SofaScore виставив Олександру найвищий бал у грі — 8.5, у Сікана — 7.4, а у Батагова — 7.1.
"Трабзонспор" — "Газтепе" — 2:0
Голи: Туфан, 78, Зубков, 89
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