Гол Зубкова вивів Трабзонспор до фіналу Кубка Туреччини, українці вразили

Олександр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

У півфіналі Кубка Туреччини "Трабзонспор" зустрівся з "Гезтепе". В цій грі з перших хвилин зірграли українці Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов.

"Трабзонспор" переміг з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Команди дуже довго не могли забити, якщо не рахували два скасовані голи Саймона Банзи, але господарі дотисли суперника на 78-й хвилині. Озан Туфан влучним ударом з гострого кута відкрив рахунок.

Потім на 89-й хвилині Зубков поставив крапку, забивши другий гол і закріпивши перемогу господарів.

Перемога вивела "Трабзонспор" у фінал Кубка Туреччини, де команда побореться за трофей.

Українські гравці, зокрема Зубков із вирішальним голом, стали ключовими фігурами в успіху. Статистичний портал SofaScore виставив Олександру найвищий бал у грі — 8.5, у Сікана — 7.4, а у Батагова — 7.1.

"Трабзонспор" — "Газтепе" — 2:0

Голи: Туфан, 78, Зубков, 89

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