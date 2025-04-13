Зубков оформив дубль за Трабзонспор і став героєм матчу проти Різеспора

Олександр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

У 31-му турі чемпіонату Туреччини "Трабзонспор" зіграв проти "Різеспора". У цій грі зіграли двоє з трьох українців.

Олександр Зубков приніс перемогу "Трабзонспору", передає портал Новини.LIVE.

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Поєдинок в Трабзоні завершився перемогою господарів з рахунком 2:0.

Перемогу "Трабзонспору" приніс Зубков, який оформив дубль. Спершу він забив на 15-й хвилині, а потім на 21-й хвилині.

Олександр провів 80 хвилин, після чого був замінений на Едіна Вішчу. У Зубкова тепер вже п'ять голів у "Трабзонспорі".

Також 90 хвилин провів українець Арсеній Батагов, яки Батагов повернувся в старт команди після травми.

Ексфорвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан другий матч підряд просидів на лавці для запасних.

Статистичний портал SofaScore визнав Зубкова кращим гравцем матчу та дав йому оцінку — 8,6. У Батагова оцінка — 7,2.

У турецькій Суперлізі "Трабзонспор" йде дев'ятим із 39 очками.

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