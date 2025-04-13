Зубков оформил дубль за Трабзонспор и стал героем матча против Ризеспора

Александр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

В 31-м туре чемпионата Турции "Трабзонспор" сыграл против "Ризеспора". В этой игре сыграли двое из трех украинцев.

Александр Зубков принес победу "Трабзонспору", передает портал Новини.LIVE.

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Поединок в Трабзоне завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Победу "Трабзонспору" принес Зубков, который оформил дубль. Сперва он забил на 15-й минуте, а затем на 21-й минуте.

Александр провел 80 минут, после чего был заменен на Эдина Вишчу. У Зубкова теперь уже пять голов в "Трабзонспоре".

Также 90 минут провел украинец Арсений Батагов, который вернулся в старт команды после травмы.

Экс-форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан второй матч подряд просидел на скамейке запасных.

Статистический портал SofaScore признал Зубкова лучшим игроком матча и дал ему оценку — 8,6. У Батагова оценка — 7,2.

В турецкой Суперлиге "Трабзонспор" идет девятым с 39 очками.

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