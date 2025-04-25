Гол Зубкова вывел Трабзонспор в финал Кубка Турции, украинцы поразили

Гол Зубкова вывел Трабзонспор в финал Кубка Турции — видео
В полуфинале Кубка Турции "Трабзонспор" встретился с "Гезтепе". В этой игре с первых минут сыграли украинцы Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов.
"Трабзонспор" победил со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.
𝑍𝑢𝑏𝑖 🫶 pic.twitter.com/jqccHIBkCU- Trabzonspor (@Trabzonspor) 24 апреля 2025 года
Зубков снова забил
Команды очень долго не могли забить, если не считали два отмененных гола Саймона Банзы, но хозяева дожали соперника на 78-й минуте. Озан Туфан точным ударом с острого угла открыл счет.
Затем на 89-й минуте Зубков поставил точку, забив второй гол и закрепив победу хозяев.
Oleksandr Zubkov'un golüyle Göztepe karşısında skor 2-0!!!#TSvGÖZpic.twitter.com/Z8Ys1eZO8P- Trabzonspor (@Trabzonspor) 24 апреля 2025 г.
Победа вывела "Трабзонспор" в финал Кубка Турции, где команда поборется за трофей.
Украинские игроки, в частности Зубков с решающим голом, стали ключевыми фигурами в успехе. Статистический портал SofaScore выставил Александру самый высокий балл в игре — 8.5, у Сикана — 7.4, а у Батагова — 7.1.
"Трабзонспор" — "Газтепе" — 2:0
Голы: Туфан, 78, Зубков, 89
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