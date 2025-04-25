Гол Зубкова вывел Трабзонспор в финал Кубка Турции, украинцы поразили

Александр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

В полуфинале Кубка Турции "Трабзонспор" встретился с "Гезтепе". В этой игре с первых минут сыграли украинцы Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов.

"Трабзонспор" победил со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зубков снова забил

Команды очень долго не могли забить, если не считали два отмененных гола Саймона Банзы, но хозяева дожали соперника на 78-й минуте. Озан Туфан точным ударом с острого угла открыл счет.

Затем на 89-й минуте Зубков поставил точку, забив второй гол и закрепив победу хозяев.

Победа вывела "Трабзонспор" в финал Кубка Турции, где команда поборется за трофей.

Украинские игроки, в частности Зубков с решающим голом, стали ключевыми фигурами в успехе. Статистический портал SofaScore выставил Александру самый высокий балл в игре — 8.5, у Сикана — 7.4, а у Батагова — 7.1.

"Трабзонспор" — "Газтепе" — 2:0

Голы: Туфан, 78, Зубков, 89

Напомним, "Манчестер Юнайтед" планирует подписать Виктора Осимхена - детали.

Сенсационный клуб из еврокубков хочет подписать игрока сборной Украины.

Легендарный футболист и чемпион АПЛ уходит из клуба, после 13 лет.

Президент "Динамо" Игорь Суркис показал автомобиль, на котором ездит в Монако.