Зірка UFC Марина Мороз знову вразила мережу відвертим відео з басейну

Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Українська 33-річна дівчина боєць UFC Марина Мороз порадувала різну публіку. В основному вона це зробила не для фанатів MMA.

Мороз в Instagram показала, що вже давно працює на публіку в соцмережах, а не на аренах.

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Зазначимо, що 33-річна Моро стала популярною в соцмережах лише завдяки відвертим знімкам, а не своїй спортивній кар’єрі.

Мороз продовжуэ оголюати тіло

Марина знову сколихнула мережу, опублікувавши в Instagram провокативне відео, яке моментально стало популярним.

На відео в купальнику Марина майстерно балансує на межі відвертості та краси.

Цього разу красуня показала, як ефектно виходить із басейну в білосніжному купальнику, який підкреслює всі вигини її тіла.

За свою кар’єру в UFC Марина виграла шість боїв та шість програла. Наразі вона йде на серії з трьох поразок. Останній бій українка провела в березні 2024 року.

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