Звезда UFC Марина Мороз снова поразила сеть откровенным видео из бассейна

Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Украинская 33-летняя девушка боец UFC Марина Мороз порадовала разную публику. В основном она это сделала не для фанатов MMA.

Мороз в Instagram показала, что уже давно работает на публику в соцсетях, а не на аренах.

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Отметим, что 33-летняя Моро стала популярной в соцсетях лишь благодаря откровенным снимкам, а не своей спортивной карьере.

Мороз продолжает обнажать тело

Марина снова всколыхнула сеть, опубликовав в Instagram провокационное видео, которое моментально стало популярным.

На видео в купальнике Марина мастерски балансирует на грани откровенности и красоты.

На этот раз красавица показала, как эффектно выходит из бассейна в белоснежном купальнике, который подчеркивает все изгибы ее тела.

За свою карьеру в UFC Марина выиграла шесть боев и шесть проиграла. Сейчас она идет на серии из трех поражений. Последний бой украинка провела в марте 2024 года.

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