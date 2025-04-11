Звезда UFC Марина Мороз снова поразила сеть откровенным видео из бассейна

Голая украинская звезда UFC показала свои формы — видео
Украинская 33-летняя девушка боец UFC Марина Мороз порадовала разную публику. В основном она это сделала не для фанатов MMA.
Мороз в Instagram показала, что уже давно работает на публику в соцсетях, а не на аренах.
Отметим, что 33-летняя Моро стала популярной в соцсетях лишь благодаря откровенным снимкам, а не своей спортивной карьере.
Мороз продолжает обнажать тело
Марина снова всколыхнула сеть, опубликовав в Instagram провокационное видео, которое моментально стало популярным.
На видео в купальнике Марина мастерски балансирует на грани откровенности и красоты.
На этот раз красавица показала, как эффектно выходит из бассейна в белоснежном купальнике, который подчеркивает все изгибы ее тела.
За свою карьеру в UFC Марина выиграла шесть боев и шесть проиграла. Сейчас она идет на серии из трех поражений. Последний бой украинка провела в марте 2024 года.
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