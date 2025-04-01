Травма Голанна — Манчестер Сіті ризикує втратити лідера

Голанн більше не зіграє в цьому сезоні
Переможний матч "Манчестер Сіті" проти "Борнмута" (2:1) у чвертьфіналі Кубка Англії був затьмарений травмою Ерлінга Голанна. Попередні обстеження показали, що пошкодження серйозне.
За інформацією "Манчестер Сіті", гравець може пропустити залишок основного сезону.
Скільки часу пропустить Голанн
Початкове обстеження показало проблеми, які дозволять Ерлінгу зіграти вже на клубному чемпіонаті світу, запланованому після закінчення основної частини сезону. Ймовірно, за місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон і за Кубок Англії доведеться боротися без норвежця
Однак, Ерлінг має статус найбільшої зірки клубу, і тому найближчими днями його додатково оглянуть інші лікарі, після чого стануть відомі точні дати відновлення.
У поточному сезоні Голанн у 40 матчах за "Ман Сіті" забив 30 м'ячів і зробив чотири асисти.
У 24-річного норвежця чинний контракт із "Ман Сіті" до 30 червня 2034 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 200 млн євро.
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