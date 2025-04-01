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Голанн більше не зіграє в цьому сезоні

1 квітня 2025 08:22
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Травма Голанна — Манчестер Сіті ризикує втратити лідера
Ерлінг Голанн. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Переможний матч "Манчестер Сіті" проти "Борнмута" (2:1) у чвертьфіналі Кубка Англії був затьмарений травмою Ерлінга Голанна. Попередні обстеження показали, що пошкодження серйозне.

За інформацією "Манчестер Сіті", гравець може пропустити залишок основного сезону.

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Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Скільки часу пропустить Голанн

Початкове обстеження показало проблеми, які дозволять Ерлінгу зіграти вже на клубному чемпіонаті світу, запланованому після закінчення основної частини сезону. Ймовірно, за місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон і за Кубок Англії доведеться боротися без норвежця

Однак, Ерлінг має статус найбільшої зірки клубу, і тому найближчими днями його додатково оглянуть інші лікарі, після чого стануть відомі точні дати відновлення.

У поточному сезоні Голанн у 40 матчах за "Ман Сіті" забив 30 м'ячів і зробив чотири асисти.

У 24-річного норвежця чинний контракт із "Ман Сіті" до 30 червня 2034 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 200 млн євро.

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