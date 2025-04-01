Травма Холанна — Манчестер Сити рискует потерять лидера

Холанн больше не сыграет в этом сезоне
Победный матч "Манчестер Сити" против "Борнмута" (2:1) в четвертьфинале Кубка Англии был омрачен травмой Эрлинга Холанна. Предварительные обследования показали, что повреждение серьезное.
По информации "Манчестер Сити", игрок может пропустить остаток основного сезона.
Сколько времени пропустит Холанн
Первоначальное обследование показало проблемы, которые позволят Эрлингу сыграть уже на клубном чемпионате мира, запланированном после окончания основной части сезона. Вероятно, за место в Лиге чемпионов на следующий сезон и за Кубок Англии придется бороться без норвежца
Однако, Эрлинг имеет статус самой большой звезды клуба, и поэтому в ближайшие дни его дополнительно осмотрят другие врачи, после чего станут известны точные даты восстановления.
В текущем сезоне Холанн в 40 матчах за "Ман Сити" забил 30 мячей и сделал четыре ассиста.
У 24-летнего норвежца действующий контракт с "Ман Сити" до 30 июня 2034 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 200 млн евро.
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