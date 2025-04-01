Травма Холанна — Манчестер Сити рискует потерять лидера

Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

Победный матч "Манчестер Сити" против "Борнмута" (2:1) в четвертьфинале Кубка Англии был омрачен травмой Эрлинга Холанна. Предварительные обследования показали, что повреждение серьезное.

По информации "Манчестер Сити", игрок может пропустить остаток основного сезона.

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Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

Сколько времени пропустит Холанн

Первоначальное обследование показало проблемы, которые позволят Эрлингу сыграть уже на клубном чемпионате мира, запланированном после окончания основной части сезона. Вероятно, за место в Лиге чемпионов на следующий сезон и за Кубок Англии придется бороться без норвежца

Однако, Эрлинг имеет статус самой большой звезды клуба, и поэтому в ближайшие дни его дополнительно осмотрят другие врачи, после чего станут известны точные даты восстановления.

В текущем сезоне Холанн в 40 матчах за "Ман Сити" забил 30 мячей и сделал четыре ассиста.

У 24-летнего норвежца действующий контракт с "Ман Сити" до 30 июня 2034 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 200 млн евро.

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