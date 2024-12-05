Браян Себальйос може достроково піти з Динамо

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський під час матчу. Фото: fcdynamo.com

Чемпіонат України з футболу скоро піде на зимову перерву. Київське "Динамо", як і решта клубів, вже роздумує над кадровими змінами.

Цієї зими "Динамо" може втратити одного із ключових гравців команди, пише Pipe Sierra.

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Більше того, очікується, що цей гравець достроково розірве контракт з клубом.

Захисник "Динамо" Браян Себальйос. Фото: fcdynamo.com

Про кого йдеться

Центральний захисник Браян Себальйос, який лише влітку цього року перейшов до "Динамо", може залишити команду.

Гравець, на якого покладали серйозні надії напередодні старту сезону, так і не зміг розкритись в команді. Крім того, Себальйоса постійно переслідують травми, що серйозно заважає адаптації.

Очікується, що Себальйос розірве контракт з клубом та повернеться у бразильську "Форталезу". Ним вже цікавляться команди з американської ліги MLS.

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