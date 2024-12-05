Брайан Себальос может досрочно уйти из Динамо

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский во время матча Фото: fcdynamo.com

Чемпионат Украины по футболу скоро уйдет на зимний перерыв. Киевское "Динамо" , как и остальные клубы, уже размышляет над кадровыми изменениями.

Этой зимой "Динамо" может потерять одного из ключевых игроков команды, пишет Pipe Sierra.

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Более того, ожидается, что этот игрок досрочно разорвет контракт с клубом.

Защитник "Динамо" Брайан Себальос. Фото: fcdynamo.com

О ком идет речь

Центральный защитник Брайан Себальос, который минувшим летом перешел в "Динамо", может покинуть команду.

Игрок, на которого возлагали серьезные надежды в преддверии старта сезона, так и не смог раскрыться в команде. Кроме того, Себальоса постоянно преследуют травмы, что серьезно мешает адаптации.

Ожидается, что Себальос разорвет контракт с клубом и вернется в бразильскую "Форталезу". Им уже интересуются команды из американской лиги MLS.

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