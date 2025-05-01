Інтер втрачає Лаутаро Мартінеса перед матчем-відповіддю з Барселоною

Лаутаро Мартінес. Фото: Reuters

Міланський "Інтер", який в останніх п'яти матчах тричі програв, та двічі зіграв унічию, ускладнив своє положення в Лізі чемпіонів. Команда через травму втратила форварда Лаутаро Мартінеса.

Про пошкодження аргентинського футболіста повідомив портал Sky Italia.

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"Інтер" наприкінці сезону може все втратити

За інформацією джерела, 27-річний аргентинець в першій грі з "Барселоною" (3:3) в Лізі чемпіонів отримав травму. Обстеження показало розтягнення м'язів.

Наразі невідомо, на який термін травмований Лаутаро. З "Барсою" він точно не зіграє.

Матч-відповідь "Інтера" і "Барселони" пройде 6 травня о 22:00 за Києвом.

Цього сезону Мартінес зіграв у 47 матчах, де забив 21 м'яч, та зробив шість асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 27-річного гравця в 95 млн євро.

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