Інтер втрачає Лаутаро Мартінеса перед матчем-відповіддю з Барселоною

Головна зірка Інтера пропустить матч-відповідь з Барселоною в ЛЧ
Міланський "Інтер", який в останніх п'яти матчах тричі програв, та двічі зіграв унічию, ускладнив своє положення в Лізі чемпіонів. Команда через травму втратила форварда Лаутаро Мартінеса.
Про пошкодження аргентинського футболіста повідомив портал Sky Italia.
"Інтер" наприкінці сезону може все втратити
За інформацією джерела, 27-річний аргентинець в першій грі з "Барселоною" (3:3) в Лізі чемпіонів отримав травму. Обстеження показало розтягнення м'язів.
Наразі невідомо, на який термін травмований Лаутаро. З "Барсою" він точно не зіграє.
Матч-відповідь "Інтера" і "Барселони" пройде 6 травня о 22:00 за Києвом.
Цього сезону Мартінес зіграв у 47 матчах, де забив 21 м'яч, та зробив шість асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 27-річного гравця в 95 млн євро.
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