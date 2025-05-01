Интер теряет Лаутаро Мартинеса перед ответным матчем с Барселоной

Лаутаро Мартинес. Фото: Reuters

Миланский "Интер", который в последних пяти матчах трижды проиграл, и дважды сыграл вничью, усложнил свое положение в Лиге чемпионов. Команда из-за травмы потеряла форварда Лаутаро Мартинеса.

О повреждении аргентинского футболиста сообщил портал Sky Italia.

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"Интер" в конце сезона может все потерять

По информации источника, 27-летний аргентинец в первой игре с "Барселоной" (3:3) в Лиге чемпионов получил травму. Обследование показало растяжение мышц.

Пока неизвестно, на какой срок травмирован Лаутаро. С "Барсой" он точно не сыграет.

Ответный матч "Интера" и "Барселоны" пройдет 6 мая в 22:00 по Киеву.

В этом сезоне Мартинес сыграл в 47 матчах, где забил 21 мяч, и сделал шесть ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 27-летнего игрока в 95 млн евро.

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