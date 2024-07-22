Бруну Фернандеш стане футболістом французького ПСЖ

Футболісти "Манчестер Юнайтед" святкують перемогу Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Головний тренер французького "ПСЖ" погодив із керівництвом клубу трансфер одного з лідерів "Манчестер Юнайтед". Парижани збираються здійснити угоду до кінця липня.

Бруну Фернандеш став однією з головних цілей "ПСЖ" на трансферному ринку, повідомляє L'equipe.

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"ПСЖ" є одним із найактивніших гравців на літньому трансферному ринку. Чутки відправляють до Парижа багатьох відомих футболістів. Тепер у цьому списку опинився і капітан англійської "Манчестер Юнайтед".

Бруну Фернандеш відзначає гол. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Трансфер Бруну Фернандеша до "ПСЖ"

Португальський футболіст перейшов у "Манчестер Юнайтед" у січні 2020 року і швидко став одним із провідних футболістів команди. Його контракт із "червоними дияволами" діє до літа 2026 року. Нещодавно 29-річний футболіст відмовився від вигідної пропозиції із Саудівської Аравії, проте тепер він має витримати натиск "ПСЖ".

Бруну Фернандеш у збірній Португалії. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Французи вже готують пропозицію для "Манчестер Юнайтед", який зможе заробити на продажі Бруну Фернандеша 80 млн євро. Зарплата самого футболіста теж суттєво зросте. "ПСЖ" хоче якнайшвидше здійснити цей трансфер.

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