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Главная звезда Манчестер Юнайтед готовится к трансферу в ПСЖ

22 июля 2024 16:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Бруну Фернандеш станет футболистом французского ПСЖ
Футболисты "Манчестер Юнайтед" празднуют победу. Фото: instagram.com/brunofernandes8/
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер французского "ПСЖ" согласовал с руководством клуба трансфер одного из лидеров "Манчестер Юнайтед". Парижане собираются осуществить сделку до конца июля. 

Бруну Фернандеш стал одной из главных целей "ПСЖ" на трансферном рынке, сообщает L’equipe

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Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш празднует гол. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Трансфер Бруну Фернандеша в "ПСЖ" 

Португальский футболист перешел в "Манчестер Юнайтед" в январе 2020 года и быстро стал одним из ведущих футболистов команды. Его контракт с "красными дьяволами" действует до лета 2026 года. Недавно 29-летний футболист отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, однако теперь ему предстоит выдержать натиск "ПСЖ". 

Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш в сборной Португалии. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Французы уже готовят предложение для "Манчестер Юнайтед", который сможет заработать на продаже Бруну Фернандеша 80 млн евро. Зарплата самого футболиста тоже существенно вырастет. "ПСЖ" хочет как можно быстрее осуществить этот трансфер. 

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