Бруну Фернандеш станет футболистом французского ПСЖ

Футболисты "Манчестер Юнайтед" празднуют победу. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Главный тренер французского "ПСЖ" согласовал с руководством клуба трансфер одного из лидеров "Манчестер Юнайтед". Парижане собираются осуществить сделку до конца июля.

Бруну Фернандеш стал одной из главных целей "ПСЖ" на трансферном рынке, сообщает L’equipe.

Читайте также:

"ПСЖ" является одним из самых активных игроков на летнем трансферном рынке. Слухи отправляют в Париж многих известных футболистов. Теперь в этом списке оказался и капитан английского "Манчестер Юнайтед".

Бруну Фернандеш празднует гол. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Трансфер Бруну Фернандеша в "ПСЖ"

Португальский футболист перешел в "Манчестер Юнайтед" в январе 2020 года и быстро стал одним из ведущих футболистов команды. Его контракт с "красными дьяволами" действует до лета 2026 года. Недавно 29-летний футболист отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, однако теперь ему предстоит выдержать натиск "ПСЖ".

Бруну Фернандеш в сборной Португалии. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Французы уже готовят предложение для "Манчестер Юнайтед", который сможет заработать на продаже Бруну Фернандеша 80 млн евро. Зарплата самого футболиста тоже существенно вырастет. "ПСЖ" хочет как можно быстрее осуществить этот трансфер.

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге.

Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе.

Усик сделал первое фото с новорожденной дочерью.

Кварцяный объяснил, как нужно заменить "Днепр-1" в УПЛ.