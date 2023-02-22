Олівер Гласнер пояснив поразку Айнтрахта від Наполі в 1/8 ЛЧ

Голи Ді Лоренцо та Осімхена дозволили італійській команді здобути важливу виїзну перемогу

Головний тренер франкфуртського "Айнтрахту" Олівер Гласнер прокоментував поразку від італійського "Наполі" у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.

Німецька команда поступилася з рахунком 0:2 та догравала матч у меншості, нагадують Новини.LIVE.

"Айнтрахт" активно розпочав матч проти "Наполі", але суперник перехопив ініціативу вже до середини першого тайму. Гості створили кілька небезпечних моментів біля воріт Кевіна Траппа.

Помилки німецької команди

Воротар "Айнтрахта" відбив пенальті, але потім італійцям вдалося забити. Із середини другого тайму німецька команда грала у меншості.

"Суперник провів дуже хороші 25 хвилин і вичавив максимум зі своєї переваги. "Айнтрахт" припустився занадто багато помилок. Потім нам стало дуже важко, особливо після того, як ми залишилися вдесятьох.

За таких обставин поразка з різницею у два м'ячі не є критично поганим результатом. Ми ще можемо пройти далі. Шанси невеликі, але вони все ж таки є", — розповів Олівер Гласнер.

Тренер пообіцяв провести роботу над помилками й зробити так, щоб його команда краще провела поєдинок у відповідь. Він зазначив, що "Айнтрахт" має першим забити на виїзді, і тоді з'явиться шанс на вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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