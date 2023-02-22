Оливер Гласнер объяснил поражение Айнтрахта от Наполи в 1/8 ЛЧ

Главный тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер оценил шансы команды пройти в 1/4 Лиги чемпионов
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Оливер Гласнер прокомментировал поражение от итальянского "Наполи" в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.
Немецкая команда уступила со счетом 0:2 и доигрывала матч в меньшинстве, напоминают Новини.LIVE.
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"Айнтрахт" активно начал матч против "Наполи", но соперник перехватил инициативу уже к середине первого тайма. Гости создали несколько опасных моментов у ворот Кевина Траппа.
Ошибки немецкой команды
Вратарь "Айнтрахта" отразил пенальти, но затем итальянцам удалось забить. С середины второго тайма немецкая команда играла в меньшинстве.
"Соперник провел очень хорошие 25 минут и выжал максимум из своего преимущества. "Айнтрахт" допустил слишком много ошибок. Затем нам стало очень тяжело, особенно после того, как мы остались вдесятером.
При таких обстоятельствах поражение с разницей в два мяча не является критически плохим результатом. Мы все еще можем пройти дальше. Шансы невелики, но они все же есть", — рассказал Оливер Гласнер.
Тренер пообещал провести работу над ошибками и сделать так, чтобы его команда лучше провела ответный поединок. Он отметил, что "Айнтрахт" должен первым забить на выезде, и тогда появится шанс на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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