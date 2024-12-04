Спаллетті пояснив, чого не вистачає Довбику в матчах за Рому

Артем Довбик у матчі проти "Аталанти". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Футбольний клуб "Рома" продовжує серію невдалих матчів у Серії А. Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті поділився думкою про проблеми своєї колишньої команди та її форварда Артема Довбика.

Спаллетті пояснив, чого не вистачає у грі футболіста збірної України, повідомляє Planeta Roma.

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Поразки від "Аталанти" у матчі Серії А відкинуло "Рому" на 15 місце у турнірній таблиці. Колишній тренер "вовків" Лучано Спаллетті поділився своїм баченням того, як команда могла б вийти із кризи. Наставник збірної Італії окремо прокоментував адаптацію у "Ромі" Артем Довбика.

Артем Довбик завдає удару по воротах суперника. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Що Спаллетті сказав про український форварда

Основний бомбардир "Роми", який минулого сезону став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Іспанії, в нинішньому сезоні забив лише шість голів. Однак Лучано Спаллетті закликав не робити поспішних висновків щодо нападника. сильним характером та бажанням прогресувати.

Спаллетті констатував, що всі іноземні футболісти стикаються з одними й тими самими проблемами в чемпіонаті Італії. Йдеться про адаптацію до місцевого футболу, який традиційно відрізняється від тієї гри, до якої багато спортсменів звикли в Англії, Іспанії та інших лігах.

Наставник збірної Італії запропонував дати Довбику більше часу на адаптацію. Спаллетті не сумнівається, що українець стане лідером атак "Роми". Тренер цінує не лише професійні, а й людські якості футболіста.

"Рома" зіграє свій наступний матч у суботу, 7 грудня.

Суперником "вовків" буде "Лечче".

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