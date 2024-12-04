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Главный тренер сборной Италии дал Довбику важный совет

4 декабря 2024 18:14
Станислав Костюк - Редактор
Спаллетти объяснил, чего не хватает Довбику в матчах за Рому
Артем Довбик в матче против "Аталанты". Фото: Reuters/Alberto Lingria
Станислав Костюк - Редактор

Футбольный клуб "Рома" продолжает серию неудачных матчей в Серии А. Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о проблемах своей бывшей команды и ее форварда Артема Довбика.

Спаллетти объяснил, чего не хватает в игре футболиста сборной Украины, сообщает Planeta Roma

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Поражения от "Аталанты" в матче Серии А отбросило "Рому" на 15 место в турнирной таблице. Бывший тренер "волков" Лучано Спаллетти поделился своим видением того, как команда могла бы выйти из кризиса. Наставник сборной Италии отдельно прокомментировал адаптацию в "Роме" Артем Довбика. 

Артем Довбик
Артем Довбик бьет по воротам соперника. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что Спаллетти сказал об украинском форварде 

Основной бомбардир "Ромы", который в прошлом сезоне стал самым результативным игроком чемпионата Испании, в нынешнем сезоне забил только шесть голов. Однако Лучено Спаллетти призвал не делать поспешных выводов в отношении нападающего. Тренер уверен, что Довбик был и остается техничным и продуктивным форвардом с сильным характером и желанием прогрессировать. 

Спаллетти констатировал, что все иностранные футболисты сталкиваются с одними и теми же проблемами в чемпионате Италии. Речь идет об адаптации к местному футболу, который традиционно отличается от той игры, к которой многие спортсмены привыкли в Англии, Испании и других лигах. 

Наставник сборной Италии предложил дать Довбику больше времени на адаптацию. Спаллетти не сомневается, что украинец станет лидером атак "Ромы". Тренер ценит не только профессиональные, но и человеческие качества футболиста. 

"Рома" сыграет свой следующий матч в субботу, 7 декабря. Соперником "волков" будет "Лечче". 

Напомним, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик получил хорошие новости от руководства "Челси". 

Лидер каталонской "Барселоны" Ламин Ямал может столкнуться с неприятностями из-за личной жизни. 

В Грузии Каха Каладзе резко раскритиковал футболистов национальной команды, которые поддержали антиправительственные протесты. 

спорт футбол Артем Довбик Серия А Лучано Спаллетти ФК Рома (Рим)

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