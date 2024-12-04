Спаллетти объяснил, чего не хватает Довбику в матчах за Рому

Артем Довбик в матче против "Аталанты". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Футбольный клуб "Рома" продолжает серию неудачных матчей в Серии А. Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о проблемах своей бывшей команды и ее форварда Артема Довбика.

Спаллетти объяснил, чего не хватает в игре футболиста сборной Украины, сообщает Planeta Roma.

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Поражения от "Аталанты" в матче Серии А отбросило "Рому" на 15 место в турнирной таблице. Бывший тренер "волков" Лучано Спаллетти поделился своим видением того, как команда могла бы выйти из кризиса. Наставник сборной Италии отдельно прокомментировал адаптацию в "Роме" Артем Довбика.

Артем Довбик бьет по воротам соперника. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что Спаллетти сказал об украинском форварде

Основной бомбардир "Ромы", который в прошлом сезоне стал самым результативным игроком чемпионата Испании, в нынешнем сезоне забил только шесть голов. Однако Лучено Спаллетти призвал не делать поспешных выводов в отношении нападающего. Тренер уверен, что Довбик был и остается техничным и продуктивным форвардом с сильным характером и желанием прогрессировать.

Спаллетти констатировал, что все иностранные футболисты сталкиваются с одними и теми же проблемами в чемпионате Италии. Речь идет об адаптации к местному футболу, который традиционно отличается от той игры, к которой многие спортсмены привыкли в Англии, Испании и других лигах.

Наставник сборной Италии предложил дать Довбику больше времени на адаптацию. Спаллетти не сомневается, что украинец станет лидером атак "Ромы". Тренер ценит не только профессиональные, но и человеческие качества футболиста.

"Рома" сыграет свой следующий матч в субботу, 7 декабря. Соперником "волков" будет "Лечче".

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