Мічел прокоментував дебют Крапивцова за Жирону в матчі з Реал Сосьєдадом

Головний тренер "Жирони" Мічел. Фото: "Жирона"

В рамках 37-го туру чемпіонату Іспанії "Жирона" в гостях програла "Реал Сосьєдаду" (2:3). За каталонців уперше зіграв український воротар Владислав Крапивцов.

Гру українця прокоментував головний тренер "Жирони" Мічел Санчес, передає портал Estadio Deportivo.

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Для Крапинцова матч з "Реал Сосьєдадом" був першим офіційним матчем в складі "Жирони".

Мічел висловив довіру до Крапивцова, зазначивши, що йому подобається цей молодий гравець із хорошим баченням поля та хорошими фізичними даними.

При цьому, наставник не вирішив, хто стане основним воротарем у наступному матчі, який буде останнім в сезоні.

"Я довіряю Крапивцову. Мені він подобається — молодий гравець із характером, хорошим баченням поля та чудовими фізичними даними. Цього разу грав Влад, а хто вийде в наступному матчі — ще не вирішив", — зазначив Мічел.

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