Фанати Жирони в захваті від дебюту Владислава Крапивцова в Ла-Лізі

Владислав Крапивцов. Фото: "Жирона"

У 37-му турі чемпіонату Іспанії "Жирона" в гостях програла "Реал Сосьєдаду" з рахунком 2:3. У складі каталонців на поле вперше вийшов український воротар Владислав Крапивцов.

Портал Новини.LIVE зібрав найбільш яскраві коментарі уболівальників "Жирони" щодо гри Крапивцова.

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Фанати бачать потенціал у Крапивцова

Уболівальники вважають Крапивцова перспективним воротарем, який вже зараз демонструє сміливість, спокій і надійність.

Фанати "Жирони" бачать у ньому майбутнє клубу, закликають довірити йому більше ігор і навіть порівнюють з основним голкіпером Гассанігою.

BillyElNen

"Є воротар, панове, є воротар!"

Abril Abad

"Він — майбутнє!"

RubénNoASecas

"Мені б дуже хотілося, щоб він вийшов у старті проти "Атлетіко".

sergi_audivert

"На щастя, з воротарською позицією все добре. Не потрібно витрачати жодного євро більше!"

davidfernandezmolina34

"Хороший воротар на майбутнє. Тепер треба повернути Артема Довбика в "Жирону" ще раз".

maneldegirona

"Не все так погано… Кіке, наступного року ми хочемо Стуані, Порту і ще 15 українців. Як хочеш — оформлюй документи, бо ці хлопці ніколи нас не підводять. Інших тропічних субпродуктів — можна виставити на Wallapop, може хтось і клюне".

donddon11

"Новачок Крапивцов дебютував у лізі. Вражає його сміливість і спокій у такому віці. Якщо покращить гру ногами — цілком здатен стати гідним суперником Гассаніги, який досі був незаперечним №1. Камера "водної паузи" Мічела знову працює — видно, як енергійно він керує командою, і це радує".

Jordi_Gigi

"Хороший матч від юного Крапивцова — на голах не міг нічого вдіяти. Можливо, міг краще зіграти на третьому".

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