Фанаты Жироны в восторге от дебюта Владислава Крапивцова в Ла Лиге

Владислав Крапивцов. Фото: "Жирона"

В 37-м туре чемпионата Испании "Жирона" в гостях проиграла "Реал Сосьедаду" со счетом 2:3. В составе каталонцев на поле впервые вышел украинский вратарь Владислав Крапивцов.

Портал Новини.LIVE собрал наиболее яркие комментарии болельщиков "Жироны" относительно игры Крапивцова.

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Фанаты видят потенциал у Крапивцова

Болельщики считают Крапивцова перспективным вратарем, который уже сейчас демонстрирует смелость, спокойствие и надежность.

Фанаты "Жироны" видят в нем будущее клуба, призывают доверить ему больше игр и даже сравнивают с основным голкипером Гассанигой.

BillyElNen

"Есть вратарь, господа, есть вратарь!"

Abril Abad

"Он — будущее!"

RubénNoASecas

"Мне бы очень хотелось, чтобы он вышел в старте против "Атлетико".

sergi_audivert

"К счастью, с вратарской позицией все хорошо. Не нужно тратить ни одного евро больше!"

davidfernandezmolina34

"Хороший вратарь на будущее. Теперь надо вернуть Артема Довбика в "Жирону" еще раз".

maneldegirona

"Не все так плохо... Кике, в следующем году мы хотим Стуани, Порту и еще 15 украинцев. Как хочешь — оформляй документы, потому что эти ребята никогда нас не подводят. Других тропических субпродуктов — можно выставить на Wallapop, может кто-то и клюнет".

donddon11

"Новичок Крапивцов дебютировал в лиге. Поражает его смелость и спокойствие в таком возрасте. Если улучшит игру ногами — вполне способен стать достойным соперником Гассаниги, который до сих пор был неоспоримым №1. Камера "водной паузы" Мичела вновь работает — видно, как энергично он руководит командой, и это радует".

Jordi_Gigi

"Хороший матч от юного Крапивцова — на голах не мог ничего поделать. Возможно, мог лучше сыграть на третьем".

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