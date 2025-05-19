Мичел прокомментировал дебют Крапивцова за Жирону в матче с Реал Сосьедадом

Главный тренер "Жироны" Мичел. Фото: "Жирона"

В рамках 37-го тура чемпионата Испании "Жирона" в гостях проиграла "Реал Сосьедаду" (2:3). За каталонцев впервые сыграл украинский вратарь Владислав Крапивцов.

Игру украинца прокомментировал главный тренер "Жироны" Мичел Санчес, передает портал Estadio Deportivo.

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Для Крапинцова матч с "Реал Сосьедадом" был первым официальным матчем в составе "Жироны".

Мичел выразил доверие к Крапивцову, отметив, что ему нравится этот молодой игрок с хорошим видением поля и хорошими физическими данными.

При этом, наставник не решил, кто станет основным вратарем в следующем матче, который будет последним в сезоне.

"Я доверяю Крапивцову. Мне он нравится — молодой игрок с характером, хорошим видением поля и прекрасными физическими данными. На этот раз играл Влад, а кто выйдет в следующем матче — еще не решил", — отметил Мичел.

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